Congo-Kinshasa: Un nouveau Gouvernement, plusieurs défis ,Judith Suminwa Tuluka - Voici l'équipe complète !

*Guerre dans l'Est à l'effet de provoquer une strangulation. Misère sociale sans cesse croissante. Inflation et, même, la stagflation qui ont atteint le paroxysme. Travail au ralenti et navigation à vue. Corruption endémique et systémique dans le fonctionnement du corpus institutionnel. Train de vie élevé des animateurs des principales Institutions.

Comment réduire la fracture sociale et assurer le devenir des millions des congolais, par une répartition équitable et équilibrée du revenu national ? Comment et où trouver des moyens pour la relance de la production interne et garantir la diversification de l'économie nationale ? Comment sauver les entreprises du Portefeuille de l'Etat dont l'état de santé est devenu comateux ? Comment redorer le blason terni de la justice et matérialiser, de manière pérenne, la gratuité de l'enseignement ?

Face au changement climatique, la RD. Congo, pays-solution, peut-elle sortir, elle-même, des affres de la menace planétaire et des calamités naturelles pour réussir sa propre transition écologique, énergétique, afin d'accéder aux bienfaits de l'économie verte ? Et, les sports et la culture, comment maintenir la dragée haute dans le contexte d'aujourd'hui marqué essentiellement par la délinquance juvénile et la recherche effrénée, par la jeunesse, du gain facile ? Judith Suminwa Tuluka et sa nouvelle équipe ont là, en tout cas, des multiples défis à relever.

La coordination des actions ainsi que la cohésion gouvernementale s'imposent ! D'ailleurs, la réussite du deuxième mandat de Félix Tshisekedi dont l'installation de nouvelles institutions aura déjà bouffé plusieurs mois dans le vide, en dépend étroitement. D'où, la nécessité de rafistoler un programme d'action à la hauteur de toutes les ambitions, pour convaincre les Députés Nationaux, lors de l'imminente investiture, et passer résolument aux actes tant attendus, depuis le 20 janvier 2024, le jour où Félix Tshisekedi s'est fixé, lui-même, six engagements majeurs vis-à-vis de la nation et du monde.

Nouvelle morphologie

Au total, 54 membres constituent l'ossature de ce tout nouveau gouvernement dont Judith Suminwa Tuluka, nommée au poste de Premier Ministre, depuis le 1er avril 2024, est chargée d'en assurer le pilotage en vertu de son Programme d'action qui, sans nul doute, devrait être calquée sur les lignes boulevardières de la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Décryptage

Ainsi, six Vice-Premiers Ministres ont-ils été nommés au terme de l'Ordonnance lue, ce mercredi 29 mai 2024, vers les petites heures du matin sur les antennes de la Rtnc.

Jacquemain Shabani à l'Intérieur, Guy Kabongo à la Défense et Guylain Nyembo quitte la Direction de Cabinet du Chef de l'Etat et s'occupera, désormais, du Plan. Jean-Pierre Bemba devient le nouveau VPM aux Transports. Jean-Pierre Lihau maintenu à la Fonction Publique. Daniel Mukoko Samba devient le VPM à l'Economie Nationale. Neuf Ministres d'Etat. Aimé Boji au Budget. Affaires Foncières à Acacia Bandubola. Développement Rural à Muhindo Nzangi.

Alexis Gisaro garde les Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Aimé Boji au Budget. Guy Loando Mboyo maintenu à l'Aménagement du Territoire. Quatre Ministres Délégués dont Irène Esambo. Plusieurs Ministres et Vice-Ministres ont été également nommés. Doudou Fuamba aux Finances, un tout nouveau visage, a succède à Nicolas Kazadi.

Aux Mines, Kizito prend le poste et remplace Mme Antoine N'Samba Kalamabayi, Patrick Muyaya reconduit à la Communication et Médias. Jean-Lucien Bussa Tongba au Portefeuille. Eve Bazaïba à l'Environnement. Sakombi Molendo aux Hydrocarbures. Roger Kamba à la Santé Publique. Gilbert Kabamba à la Recherche Scientifique. Julien Paluku au Commerce Extérieur. Intégration Régionale, Didier Manzenga revient aux affaires.

Au Genre, Famille et Enfants, Mme Léonie Kandolo fait son entrée au gouvernement. Jean-Pierre Tshimanga Buana est placé au Ministère de Pêche et Elevage.

Tandis qu'à la Culture, Mme Yollande Elebe remplace Catherine Katungu Furaha. Acacia Bandubola aux Affaires Foncières. Tenge te Litho aux Ressources Hydrauliques. Didier Budimbu aux Sports.

Elysé Bokumuana reste Vice-Ministre du Budget.

Oneige N'sele est et reste Vice-Ministre des Finances. Wivine Moleko reste à son poste de Vice-Ministre aux Hydrocarbures.

Godard Motemona est, quant à lui, nommé Vice-Ministre des Mines.

Liste complète

-Vice-Premiers Ministres :

Intérieur : Jacquemain Shabani

Transports : Jean-Pierre Bemba Gombo

Défense : Guy Kabongo Mwadiamvita

Economie : Daniel Mukoko Samba

Fonction Publique : Jean-Pierre Lihau

Plan : Guylain Nyembo

-Ministres d'Etat :

Justice et Garde des Sceaux : Constant Mutamba

Agriculture : Grégoire Mutshayi

Affaires étrangères : Thérèse Kayi Bwamba

Education nationale : Raïssa Malu

Environnement : Eve Bazaïba

Infrastructures et Travaux Publics : Alexis Gisaro

Budget : Aimé Boji

Affaires Foncières : Acacia Bandubola

Développement rural : Muhindo Nzangi

Aménagement territoire : Guy Loando

-Ministres :

Finances : Doudou Fwamba Likunde

Industrie : Louis Kabamba

Ressources hydrauliques : Teddy Lwamba

Mines : Kizito Mulume

Hydrocarbures : Aime Molendo Sakombi

Emploi : Ephraïm Akwakwa

Urbanisme et Habitat : Crispin Mbadu

Droits humains : Chantal Mwamvite

Santé : Samuel Roger Kamba

Esu : Safi Sombo Ayane

Recherches scientifiques : Gilbert Kabanga

PTN : Augustin Kibassa

Portefeuille : Jean-Lucien Bussa

Affaires sociales : Nathalie Aziza

Commerce extérieur : Julien Paluku

Intégration Régionale : Didier Mazenga

Communication et médias : Patrick Muyaya

Formation professionnelle : Marc EKILA

Genre : Léonie Kandolo

Pêche et élevage : Jean-Pierre TSHIMANGA Buana

Culture : Yolande Elebe

Tourisme : Didier Bambia

Sport et loisirs : Didier Budimbu

Jeunesse : Noëlla Ayeganapato

-Ministres Délégués :

Près le Ministre des Affaires Etrangères : Bestine Kazadi

Près le Ministre de l'Urbanisme : Didier Tenge te Litho

Près l'Environnement : Stéphanie MBOMBO

Près les Affaires Sociales : Irène Esambo

Vice-Ministres

Intérieur : Eugénie Tshiela Kamba : Gracia Kazadi

Justice : Samuel Bemba

Budget : Elysé Bokumuana Maposo

Finances : O'Neige N'sele

Défense : Samy Adubango

Education nationale : Jean-Pierre Keza musisiri

Mines : Godard Motemona

Hydrocarbures : Wivine Moleka

Affaires coutumières : Mwami Ndeze