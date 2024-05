Congo-Kinshasa: Après une décennie des trêves dans la sphère musicale - Kora Awards signe son retour avec 20 artistes congolais nominés pour l'édition 2024

La prestigieuse cérémonie des KORA Awards se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud, le dimanche 1er décembre 2024, apprend-on d'un communiqué signé par le président exécutif des KORA, Ernest Coovi ADJOVI.

«C'est pour moi un honneur et un plaisir de s'adresser à vous. Après une décennie d'absence de la scène musicale, mes partenaires, mes collaborateurs et moi-même avons décidé de relancer sur le marché mais sur une nouvelle base et aussi sur un modèle économique différent avec des actions participatives. C'est avec un sentiment de dévotion, d'abnégation et d'engagement que j'ai le plaisir de vous annoncer que la prochaine édition des Koras Awards aura lieu le 1er décembre 2024 en Afrique du Sud », a-t-il annoncé.

Les organisateurs ont publié des listes étendues des artistes évoluant dans le continent et dans la diaspora qui sont nominés en vue de l'édition 2024.

Les plus grandes stars et talents de toute l'Afrique se réuniront pour une célébration époustouflante de la diversité musicale du continent.

Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, terre de la Rumba, le communiqué révèle qu'une vingtaine de musiciens congolais sont sélectionnés pour la phase finale sur la liste de Top 10 des Kora Awards dans différentes catégories.

Fally Ipupa, Ferre Gola, Innoss'B, Dena Mwana, RJ Kanierra, MPR et Mputu Meya sortent avec les plus de nominations.

L'auteur de la célèbre chanson « Droit chemin » est nominé à lui seul dans cinq catégories, à savoir : Artiste masculin musique urbaine, Performance live de l'année, Collaboration de l'année « Garde du coeur », Album de l'année « Formule 7 », Clip vidéo de l'année « MH ».

Tandis que Ferre Gola (3) se retrouve aussi dans les catégories suivantes : Artiste masculin musique urbaine, Performance live de l'année, Album de l'année « Dynastie ».

De son côté, Innoss'B (2) : Artiste masculin musique urbaine, Hit de l'année « Mortel 06 ».

On retrouve également la chanteuse Dena Mwana dans la catégorie gospel (2) : Performance live de l'année, Artiste gospel africain.

Moïse Mbiye, Deborah Lukalu, Rosny Kayiba : Artiste gospel africain.

RJ Kanierra (2) : Hit de l'année « Tia », Clip vidéo de l'année « Tia ».

Mputu Meya (2) : Collaboration de l'année « Loketo remix », Hit de l'année « Loketo remix ».

MPR (2) : Artiste masculin rap, Groupe musique urbaine africaine.

Koffi Olomide : Album de l'année « Légende »

Céline Banza : Artiste féminine de musique urbaine.

Rine-K : Artiste féminine rap.

Herman Amisi : Web-humoriste africain.

Dadju : Collaboration de l'année « I love you » avec Tayc.

Rebo, Chily et Jogga : Meilleure révélation musicale.

Ika de Jong et Didi Stone : Influenceuse de l'année.

Fulu Miziki et Kin'Gongolo Kiniata : Groupe musique urbaine.

Les stars de la musique congolaise seront en compétition avec leurs collègues africains au cours de cette soirée de gala - des remises de trophées qui va intervenir le 1er décembre en Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud accueille une cérémonie spéciale marquant le retour à la source !

A la question de savoir pourquoi le choix deJohannesburg pour abriter encore l'organisation de l'édition 2024, Ernest Ajovi estime qu'il s'agit simplement d'un retour aux sources.

«On ne peut pas oublier que c'est au pays de Nelson Mandela que tout a débuté pour nous, il y a cela une trentaine d'années. Merci Madiba, merci aussi aux Sud-africains. Il est évident que les belles et grandes choses peuvent se faire aussi chez nous en Afrique lorsque les hommes et les femmes se mettent ensemble pour regarder dans la même direction », a déclaré le Président Exécutif des Koras.

Et d'ajouter : « Comme ce fut le cas récemment en Côte d'Ivoire avec l'organisation parfaite de la CAN. Il est par conséquent, plus que grand temps, que le coeur de la musique africaine batte à nouveau la chamade. Chers frères et soeurs du continent africain, de sa diaspora, amoureux et acteurs de la musique africaine, je vous donne rendez-vous en Afrique le 1er décembre 2024 à 18H GMT. Que Dieu vous garde. Merci ! »

Nombreux observateurs ont salué la relance de cet événement qui récompense et célèbre la diversité musicale du continent. « Si l'édition 2024 se déroule avec succès, elle marquera un retour significatif de ce qui était autrefois l'une des plateformes de récompenses musicales les plus respectées du continent ».

Les Kora Awards ont été créés en 1994 pour célébrer les réalisations musicales en Afrique subsaharienne. Ils portent le nom de la kora, un accordéon traditionnel d'Afrique de l'Ouest.

Depuis leur création, les prix ont été organisés 11 fois sur 9 ans en Afrique du Sud, entre 1996 et 2005, ainsi qu'au Burkina Faso (2010) et en Côte d'Ivoire (2012). Cependant, ils ont fait l'objet de plusieurs reports et annulations pour des raisons allant de la rupture de contrat au manque de financement.

Les Kora Awards ont été organisés pour la dernière fois en 2012 et devaient revenir en décembre 2015 en Namibie avant d'être reportés à mars 2016. L'événement a finalement été annulé. Une enquête menée en 2016 par Music In Africa sur ce qui a pu conduire à l'annulation en Namibie, n'a abouti sur rien de convaincant.