Sénégal: Secteur secondaire sénégalais - L'activité croît de 6,9% en mars 2024

En mars 2024, l'activité du secondaire est marquée par une croissance de 6,9%, en rythme mensuel, selon la Direction de la planification et des études économiques (Dpee) du ministère en charge de l'économie, du plan et de la coopération.

La Dpee note dans la foulée que cette hausse est portée principalement par la production de l'égrenage du coton (+61,0%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+44,6%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+5,0%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+6,9%) et la fabrication de matériels de transport (+6,4%).

Cette performance a été, toutefois, atténuée par une baisse des activités notée dans le « sciage et rabotage du bois » (-40,3%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-0,9%), le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-1,9%) et la fabrication de produits chimiques de base (-0,9%).

Sur une base annuelle, l'activité s'est contractée de 10,4%, du fait essentiellement de la fabrication de produits agroalimentaires (-12,7%), des activités extractives (-26,3%), de la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-17,4%), aux autres industries manufacturières (-18,5%) et de la construction (-5,8%).

Par contre, la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+16,9%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+6,7%), la fabrication de matériels de transport (+10,4%) et la production de l'égrenage du coton (+0,2%) se sont bien comportées sur la période.