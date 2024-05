Afrique: Ouverture des 59e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement - «Nous sommes une banque axée sur les solutions et l'impact » affirme le président de la BAD

A l'ouverture des Assemblées annuelles le président de la Banque africaine de développement (Bad) a rappelé, ce 29 mai 2024 à Nairobi, les importants investissements consentis ces dernières années au bénéfice des populations africaines.

« La Banque africaine de développement a constamment investi massivement dans les infrastructures au cours des neuf dernières années » a -t-il indiqué, avant de poursuivre. « Nous avons investi plus de 50 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure sur le continent » Nous avons de loin réalisé le plus gros investissement de toutes les banques ou institutions multilatérales de développement », a déclaré Akinwumi Adesina.

Pour citer quelques exemples dont l'impact est aujourd'hui visible, le Président Adesina fait savoir que la Bad a levé 3,2 milliards de dollars pour le chemin de fer à écartement standard de l'Afrique de l'Est reliant la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Burundi. Ensuite indique -t-il, «Nous fournissons 500 millions de dollars pour le développement du corridor de Lobito qui reliera la Zambie, l'Angola et la Rdc. Toujours dans le domaine des infrastructures, ajoute-t-il, « Nous mobilisons 375 millions de dollars pour financer le chemin de fer reliant le Nigeria à la République du Niger et 3,5 à 5 milliards de dollars pour le développement du corridor de la liberté, qui reliera le Libéria et la Guinée », a révélé le président Adesina.

%

Enfin, il a indiqué que la Bad a travaillé d'une part, avec les partenaires de l'Africa Investment Forum pour mobiliser 15,6 milliards de dollars d'investissement en faveur du développement du corridor Lagos-Abidjan, et d'autre part, avec Africa50, « nous mobilisons 630 millions de dollars pour la construction de la route et du chemin de fer qui relieront la République du Congo et la République démocratique du Congo.

L'autre financement à impact visible, et pas des moindre est « l'autoroute Guercif-Nador au Maroc et l'autoroute de 1 000 kilomètres reliant Addis-Abeba à Mombasa, qui a permis d'accroître de 400 % les flux commerciaux entre l'Éthiopie et le Kenya. En conclusion, le président de la BAD confie avec fierté, que la BAD est vraiment « une banque axée sur les solutions et l'impact » .