Ile Maurice: Meurtre et drogue synthétique - Il écope de 26 ans de prison

Vingt-six ans de prison. C'est la sentence infligée à, Jonathan Rougeot, par le juge Raj Seebaluck, hier, en cour d'assises. L'accusé, maintenance officer de profession, avait plaidé coupable pour meurtre.

L'agression mortelle s'est déroulée le 1er juin 2019 vers 21 heures à Camp-Carol, Grand-Baie. Ce jour-là, il s'est rendu chez la victime, Jean-Luc Jonjon, pour s'acheter une dose de drogue synthétique. En rentrant chez lui à Pereybère, il a consommé celle-ci mais n'en a ressenti aucun effet. Il a cru avoir été dupé par la victime et il a décidé de retourner chez cette dernière à Grand-Baie pour la confronter et se venger.

Il a pris un sac contenant un canif et s'y est rendu à bicyclette. Il est arrivé chez Jean-Luc Jonjon vers 22 heures. Il l'a rencontré, alors qu'il était en compagnie d'un inconnu dans la rue, devant sa résidence. Une discussion a éclaté entre les deux hommes au sujet de la fausse dose. Sans crier gare, Jonathan Rougeot a sorti le canif de son sac et a donné plusieurs coups à la victime. Puis il a pris la fuite et s'est constitué prisonnier aux petites heures du matin du 2 juin 2019. La cause du décès de Jean- Luc Jonjon a été attribuée à des coups reçus au coeur.

Après son arrestation, Jonathan Rougeot est passé aux aveux. Il a raconté aux enquêteurs qu'il est toxicomane et que l'incident s'est produit après cette transaction entre lui et la victime. Il a présenté des excuses et a réclamé la clémence de la cour. Le juge Seebaluck a fait remarquer que cette sentence de 26 ans infligée à l'accusé doit envoyer un signal fort et doit servir de «deterrent for those inclined to resort to extreme violence leading to loss of human life».