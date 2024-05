Ile Maurice: Une Église engagée à travers les médias pour mieux servir le pays

La 58e Journée mondiale des communications a été célébrée le 21 mai sur le thème «Intelligence artificielle et sagesse du coeur: pour une communication pleinement humaine», proposé par le pape François le 24 janvier, en la fête de Saint François de Sales, le patron des journalistes.

Une occasion pour l'évêque de Port-Louis, Mgr Jean-Michaël Durhône, de rencontrer la presse et de mettre en exergue le role des médias laïcs en lien avec ceux du diocèse...

Vendredi dernier, Mgr Jean-Michaël Durhône avait tenu à réunir des représentants de la presse locale écrite et parlée et ceux des médias du diocèse pour les remercier de répercuter les évènements et actions de l'Église pour informer toute la population mauricienne.

Après une bénédiction pour eux et leurs familles, il les a invités à un dialogue individuel. «Les journalistes ont des choses à me dire sur l'Église et sur la société. Je souhaite vous rencontrer individuellement pour que vous puissiez m'aider à poser un regard objectif.» Une communication dans la simplicité habituelle du pasteur, qui célébrait le premier anniversaire de sa nomination épiscopale.

À chaque époque, l'Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis du moment et communiquer son message évangélique. Elle utilise donc les moyens actuels: sites Internet, blogs, newsletters, bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio/télévision et édition.

Pour adapter sa communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle forme aussi les responsables des divers services du diocèse (Éducation, Famille, Jeunes et Vocation, Catéchèse, Liturgie, Formation), qui ont également une personne dédiée à la communication interne et externe. La rencontre informelle de vendredi dernier était aussi une occasion de mettre en lumière ses divers services de com (Voir ci-contre), qui collaborent avec les médias du pays.

Services diocésains de la communication

Bureau des relations publiques

Vision: Être des communicants d'espérance dans l'Église et dans la société mauricienne.

Mission: La communication institutionnelle du diocèse de Port-Louis.

Sous la houlette du porte-parole de l'évêque, le père Georgy Kenny, ce service animé par la responsable de communication, Virginie Julien, assistée de Chloé Chelvan, garantit la cohérence et la clarté de la communication dans le diocèse. Il propose des stratégies pour soutenir les engagements du diocèse et la coordination des différents moyens de communication et relaye les évènements diocésains et paroissiaux vers les médias. Il assure donc le lien entre l'ensemble des services d'information et de communication du diocèse et communique régulièrement avec l'ensemble des médias pour faire connaître la vie de l'Église et en valoriser les événements.

En plus du site web officiel du diocèse, la cellule des relations publiques gère également ses réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

Virginie Julien et Chloé Chelvan, deux anciennes journalistes de «l'express».

Email: pro.eveche@diocesepl.mu

Résumé du message du pape françois

Intelligence artificielle et sagesse du coeur: Pour une communication pleinement humaine*

La communication du pape François fait partie de sa stratégie d'ouverture et de renouvellement de l'Église catholique. Mgr Viganò révèle la connaissance considérable et sophistiquée du pape de la gestion des codes linguistiques et culturels dans son livre paru en octobre 2017.

L'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) modifie profondément l'information, la communication et les bases de la coexistence civile. Ce changement, qui touche tout le monde, soulève des questions fondamentales sur la nature humaine et l'avenir de l'homo sapiens à l'ère des IA. Il est crucial d'éviter les visions catastrophistes et de rester ouverts à l'innovation tout en gardant un esprit critique sur ses aspects destructeurs. Romano Guardini avait déjà souligné l'importance d'intégrer le nouveau de manière honnête, tout en restant sensibles aux dangers.

Face à une époque techniquement riche, mais humainement pauvre, il est essentiel de partir du coeur de l'homme, symbole d'intégrité, d'unité et de la rencontre avec Dieu. La sagesse du coeur, vertu permettant de relier tous les aspects de la vie, est nécessaire pour comprendre et interpréter notre temps. Elle est un don de l'Esprit Saint, permettant de voir les choses avec le regard de Dieu et de donner du sens à la vie. Cette sagesse, qui donne saveur à l'existence, est accessible à ceux qui la cherchent et la désirent profondément.

Opportunité et danger

La sagesse ne peut être attendue des machines, malgré le terme trompeur d'intelligence artificielle (IA). Les machines, dotées d'une immense capacité de traitement des données, ne peuvent en décrypter le sens : c'est le rôle de l'homme. Il est crucial de réveiller l'homme de son illusion de toute-puissance et de son isolement social. Depuis toujours, l'homme a cherché à surmonter sa vulnérabilité par la technologie, des outils préhistoriques aux machines sophistiquées actuelles. Cependant, cette quête peut être contaminée par le désir de devenir comme Dieu sans Dieu, oubliant la relation avec les autres et le caractère de don divin de la vie.

Les innovations technologiques peuvent être des opportunités ou des dangers selon l'orientation du coeur humain. Par exemple, les systèmes d'IA peuvent faciliter la diffusion de connaissances et la communication interculturelle. Cependant, ils peuvent aussi engendrer des «pollutions cognitives», comme les fausses nouvelles et les «hyper trucages», qui altèrent la réalité et trompent les individus.

Face à la montée des IA génératives, il est crucial de comprendre et réguler ces outils pour prévenir leurs usages néfastes. Les algorithmes, produits de l'esprit humain, ne sont pas neutres. Il est nécessaire de promouvoir des modèles de régulation éthique pour limiter les implications sociales injustes et la réduction du pluralisme. Un appel est lancé pour un traité international contraignant réglementant l'IA. Cependant, la réglementation seule ne suffit pas.

Grandir en humanité

Nous devons grandir ensemble en humanité pour répondre aux défis d'une société complexe, multiethnique et multireligieuse. Le développement théorique et l'utilisation pratique des nouveaux outils de communication et de connaissance comportent des risques. Ceux-ci incluent la réduction des individus à des données, la pensée à des schémas, et l'expérience à des cas, niant l'unicité de chaque personne et son histoire.

La révolution numérique peut accroître notre liberté, mais elle peut aussi nous enfermer dans des «chambres d'écho» où l'information est dominée par les intérêts du marché ou du pouvoir, aboutissant à une pensée anonyme et à une déresponsabilisation éditoriale. La représentation de la réalité en mégadonnées, bien que fonctionnelle pour les machines, entraîne une perte de la vérité des choses, entrave la communication interpersonnelle et menace notre humanité.

L'information doit être liée à la réalité existentielle, impliquant le corps, les expériences, le visage, le regard, et la compassion. Pensez aux reporters de guerre qui risquent leur vie pour montrer la réalité des conflits. Comprendre cette souffrance est crucial pour saisir l'absurdité des guerres. L'intelligence artificielle peut contribuer positivement à la communication si elle soutient le journalisme, renforce le professionnalisme, responsabilise les communicateurs et reconnaît chaque humain comme sujet critique de la communication.

Interrogations pour aujourd'hui et demain

Des questions essentielles se posent face à l'essor de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques : comment protéger le professionnalisme et la dignité des communicateurs et des utilisateurs ? Comment assurer l'interopérabilité des plateformes et la responsabilité des entreprises numériques, au même titre que les médias traditionnels ? La transparence des algorithmes, l'identification des sources, et la traçabilité des écrits sont cruciales pour éviter l'anonymat trompeur et la manipulation des images et vidéos. Il est essentiel de maintenir le pluralisme et de représenter la complexité de la réalité. La durabilité et l'accessibilité des technologies pour les pays en développement sont aussi des préoccupations majeures.

Les réponses à ces questions détermineront si l'IA créera des inégalités et de nouvelles formes d'exploitation, ou si elle apportera plus d'égalité et une meilleure conscience des changements actuels. Il y a un risque de contrôle de la pensée par une élite, mais aussi la possibilité de participation collective à l'élaboration de la pensée. La décision revient à l'homme : devenir subordonné aux algorithmes ou nourrir son coeur de liberté. Cette sagesse se cultive par l'expérience, l'alliance intergénérationnelle, et une vision équilibrée du passé et de l'avenir. En recherchant la sagesse originelle, nous pouvons orienter l'IA vers une communication véritablement humaine.

*https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20240124-messaggiocomunicazioni-sociali.html

Compagnie d'animation et de production audiovisuelles

Quelques membres de l'équipe de CAPAV, qui est composée de deux employés et d'une cinquantaine de bénévoles.

Mission: Être au service du Diocèse et des services diocésains via la réalisation et la transmission d'émissions et de productions audiovisuelles Sous la responsabilité du père Laurent Rivet, manager, et du coordonnateur, Abel Sullivan, l'équipe conçoit et réalise des émissions religieuses pour diffusion sur les ondes de la radio nationale, la MBC ; fait le lien entre la MBC et les paroisses pour la préparation des messes télévisées et radio diffusées ; assure le live streaming des messes télévisées sur les réseaux sociaux ; conçoit et produit des émissions spéciales à l'occasion des fêtes religieuses, qui seront réalisées par la MBCTV ; couvre en live streaming les conférences de presse de l'évêché ; et crée la mémoire audiovisuelle du diocèse et des services diocésains.

Email: abel@capav.org

La vie catholique

Une partie de l'équipe rédactionnelle de La Vie Catholique.

Mission: Être témoin du Christ, informer et transmettre l'espérance

La rédactrice-en-chef, Danielle Babooram, son assistante Martine Théodore-Lajoie et l'équipe rédactionnelle donnent des nouvelles de l'Eglise et de la société mauricienne. Le référent de l'évêque auprès de La Vie Catholique est le père Sylvio Lodoïska.

L'organe de presse hebdomadaire est à l'écoute, tente de faire comprendre, aide au discernement de ce qui fait battre le coeur de la société mauricienne - ses joies et ses peines - dans une démarche de positivité, d'empowerment et de propositions ; promeut les talents/role models ; donne de l'espace à la parole libre, dans le respect des valeurs de la fraternité et de la différence ; accompagne les acteurs du terrain dans leur combat de prévention et d'espérance ; fait une place à la vie des frères et soeurs de Rodrigues, de l'océan Indien, de la diaspora et d'ailleurs ; donne l'espace, en toute neutralité, aux voix marginalisées : ceux en situation d'échec, confrontés aux fléaux sociaux, partis politiques émergents...

La communication institutionnelle Elle est au service de la pastorale de l'évêque et du diocèse ; valorise la vitalité de la vie des paroisses/services diocésains/mouvements/ communautés religieuses... ; promeut la Bonne Nouvelle et la formation de foi des catholiques ainsi que la pensée de l'Église - encycliques/magistère, etc.

Email : viecatho@intnet.mu