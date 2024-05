Ghana: Espagne - Iñaki williams remporte le trophée de MVP africain de Laliga EA Sports

Le Trophée de MVP africain de LALIGA EA SPORTS, une distinction dédiée à la reconnaissance des talents exceptionnels de LALIGA, annonce fièrement qu'Iñaki Williams est le meilleur joueur africain du championnat après une saison exceptionnelle où il a inscrit 12 buts.

Après un processus de vote rigoureux, l'international ghanéen et attaquant de l'Athletic Club est sorti vainqueur, capturant le coeur des fans et l'admiration du jury. Avec un total impressionnant de 46 points, soit 24 % des votes, Williams a fait preuve d'un talent et d'un dévouement sans précédent tout au long de la saison. L'international marocain Brahim Diaz du Real Madrid, qui s'est assuré la deuxième place avec 37 points, est suivi de près par son compatriote Youssef En-Nesyri du Sevilla FC avec 30 points.

Le processus de vote, méticuleusement mené par un jury composé de journalistes africains de 31 pays et du vote des fans, a permis d'attribuer des points à chaque joueur en fonction de sa performance. Pour chaque vote, un point était attribué au troisième meilleur joueur, deux points au deuxième meilleur joueur et trois points au meilleur joueur. En cas d'égalité, le joueur ayant été choisi le plus de fois comme meilleur joueur remportait la victoire.

Après avoir reçu le trophée des mains de la légende de l'Athletic Club Andoni Goikoetxea, Iñaki Williams a déclaré : « Merci beaucoup pour votre reconnaissance. C'est un honneur de représenter tous les joueurs africains de LaLiga. Mes racines au Ghana sont aussi profondes que mon amour pour Bilbao et l'Athletic Club. J'espère être en lice pour ce même prix la saison prochaine. »

Cette édition du MVP africain de LALIGA EA SPORTS a été l'une des plus serrées de l'histoire. De nombreux joueurs ont reçu des votes, dont Hamari Traoré - Real Sociedad avec 26 points, Bertrand Traoré - Villarreal CF avec 21 points et Jonathan Bamba - RC Celta avec 16 points.

L'essence du titre de MVP africain de LALIGA EA SPORTS réside dans la célébration du talent, comme l'ont personnifié les lauréats méritants des saisons précédentes. De Yassine Bounou du Sevilla FC à Samuel Chukwueze du Villarreal CF, chaque gagnant incarne le talent, le dévouement et l'impact des joueurs africains au sein de LALIGA.