Cameroun: Marcelle Lablonde Massobos - Une directrice de production dans la dynamique de l'évolution de Intelcia

Elle occupe depuis peu le poste de Directrice de production de Intelcia Cameroun, une multinationale Marocaine spécialisée dans l'externalisation de services aux entreprises.

Sa mission : impulser l'excellence professionnelle acquise de sa riche expérience au sein du groupe Intelcia Douala.

Sa place, Marcelle l'a mérité. Elle a le « know how » et le profil adéquat pour mener à bien son engagement pris : souder les équipes et les guider vers de nouveaux sommets.

Pur produit Intelcia, Marcelle débute sa carrière en 2016 comme téléconseillère assistante technique où elle est en charge de solutionner les problèmes de clients utilisateurs d'Internet, ou de remonter les dysfonctionnements techniques nécessitant l'intervention physique d'un technicien.

Une étape qui marquera le début d'une belle ascension qui va la conduire à des postes à responsabilité.

Marcelle va ainsi successivement occuper les rôles de Responsable d'équipes 5 Team Leader), Operations Manager et Business Unit Manager.

En 2023, la direction Intelcia Cameroun décide de l'envoyer en mission professionnelle de 12 mois en externe sur l'un des 17 sites qu'occupe la Multinationale.

Répondant ainsi à la possibilité d'une mobilité professionnelle aux collaborateurs qui en expriment la volonté dans le but de leur permettre de découvrir de nouvelles méthodes de travail.

Un transfert de connaissances qui lui aura permis d'enrichir son « job description » De fait, au cours de cette période, elle occupe des postes clés en tant que Business Unit Manager à El Jadida et Business Line Manager à Casablanca, élargissant ainsi sa compréhension du secteur de l'outsourcing à l'échelle internationale.

Son expertise technique dans la gestion de projets pour un des clients principaux du groupe, lui permet de faire des analyses approfondies des problèmes rencontrés sur le terrain et de décider de la bonne action à entreprendre.

Sa passion pour les métiers de la relation client a été le moteur de son succès tout au long de son incroyable carrière au sein d'Intelcia. En 2024, la Directrice de production ouvre une nouvelle ère à Intelcia Cameroun.

Marcelle est reconnue pour sa capacité à relever des défis complexes et à piloter des initiatives stratégiques. Cette jeune femme dynamique et maman d'un petit garçon, est passionnée de voyages, de lecture, de danse et de yoga.