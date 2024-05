Maroc: Maternité de Moulay Driss Zerhoun, une autre illustration de l'attention particulière de l'INDH à la santé maternelle et infantile

Meknès — La maternité de Moulay Driss Zerhoun, mise en place grâce à l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) est une autre illustration de l'attention particulière que cette initiative royale accorde au bien-être des mères et de leurs enfants.

Consciente de l'importance majeure que revêt les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, en ce qui concerne l'allaitement maternel, l'alimentation équilibrée et les soins de santé, l'INDH a mobilisé ses moyens pour la création de cette structure avec l'objectif de prendre soin des générations montantes de cette commune relevant de la préfecture de Meknès.

Safae Rai, en charge de la mise en oeuvre de l'axe "Santé mère et enfant" du 4ème programme de l'INDH à la Division de l'Action Sociale (DAS) à Meknès, a indiqué, à la MAP, que la maternité de Moulay Driss Zerhoun s'est donnée pour mission la prise en charge des femmes enceintes avant et après l'accouchement et ce, sur les plans notamment du logement, de la nourriture et des soins de santé.

Mohammed Khochoue, médecin et chef du réseau des établissements de santé au sein de la délégation préfectorale de la santé et de la protection sociale à Meknès a fait savoir que le bilan des actions de l'INDH concernant l'appui au secteur de la santé demeure positif au niveau de Meknès, ajoutant que l'accent a été mis lors de la célébration du 19ème anniversaire de l'Initiative sur l'importance des 1000 premiers jours de la vie des enfants.

De son côté, Mohammed El Amrani, de l'association en charge de la gestion de cette structure a indiqué que la création de cette maternité intervient en réponse à une demande de la population, laquelle a été concrétisée à la faveur des efforts de l'INDH.

M. El Amrani a souligné que toutes les conditions idoines pour un accouchement sain et sûr sont créées en faveur des femmes enceintes, notamment l'accueil, la nourriture et le suivi médical, faisant part d'un sentiment de satisfaction du côté de la population de la commune de Moulay Driss zerhoun et les localités voisines qui bénéficient des services de cette unité.

Mise en service en 2022, la maternité de Moulay Driss Zerhoun a été réaménagée et équipée par l'INDH en partenariat avec la délégation provinciale de la santé et la protection sociale, les conseils communaux concernés (dépenses de gestion) et une association locale (gestion).

Quelque 99 projets et opérations d'un investissement global de plus de 4,95 millions de DH ont été réalisés entre 2019 et 2023 par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour promouvoir la santé maternelle et infantile au niveau de la préfecture de Meknès.

Ces projets et opérations portent notamment sur l'équipement des unités dédiées au développement de la santé de la mère et de l'enfant au niveau des centres de santé ruraux avec 28 initiatives (2,576 MDH), la mise en place des maternités (3 projets/1,014 MDH) et l'acquisition des ambulances (1 projet/ 483.000 DH), selon des données de la DAS à la préfecture de Meknès.

Il s'agit aussi de l'organisation de campagnes de sensibilisation et de caravanes médicales (61 actions/335.623 DH) et la distribution d'aides au profit des accouchées issues de familles nécessiteuses (1 opération/519.090 DH).

Le nombre des bénéficiaires de l'ensemble de ces projets s'élève, selon la même source, à plus de 153.000 personnes dont plus de 87.000 femmes.

Le secteur de la santé et de la protection sociale bénéficie d'un intérêt particulier au niveau provincial grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui a consacré un axe spécial à la santé maternelle et infantile dans le cadre du quatrième programme "Impulsion du capital humain pour les générations montantes", ayant pour objectif d'assurer un meilleur accès aux soins en faveur des mères et des enfants.