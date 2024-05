Maroc: Festival de Fès des musiques sacrées - L'Ensemble canadien Constantinople gratifie le public d'un concert mémorable

Fès — L'Ensemble canadien "Constantinople" a gratifié, mardi au jardin historique de Jnane Sbil, le public de la 27ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, d'un concert mémorable de chants conciliant amour et spiritualité.

Durant ce spectacle magnifique intitulé "Traversées", la troupe a transporté les festivaliers à travers les sentiers et les mondes de la musique africaine et persane, au rythme de mélodies, de cordes et de poèmes soufis du Moyen Âge et d'époques postérieures.

La troupe canadienne, qui a vite conquis le public, a exécuté avec brio des mélodies musicales arabes, persanes et turques, dans une harmonie éblouissante pour découvrir les manifestations du soufisme, de l'amour, de la beauté et de la spiritualité.

Il s'agit d'un spectacle musical où se mêlent mélodies, paroles et poèmes, une vraie quête des anciens trésors habités par les manuscrits médiévaux et les poèmes soufis à travers le monde.

L'Ensemble canadien "Constantinople" est composé de Kiya Tabassian (Canada), chef du groupe, chanteur et joueur de "star" (un instrument de musique d'origine persane comportant quatre cordes), Ablaye Cissoko (Sénégal), chanteur et joueur de "kora" (un instrument à cordes multiples), et Patrick Graham (Canada) qui joue divers instruments de musique.

Le groupe, fondé par le musicien Kiya Tabassian, a choisi de voyager à travers le monde et différentes civilisations et cultures, dans une quête soutenue pour découvrir des sources de mélodies raffinées pour les enrichir avec des créations musicales modernes, en vue de les partager avec le public lors de concerts via les plateformes et les réseaux sociaux.

Cette nouvelle édition du Festival met à l'honneur l'Espagne grâce à une programmation, des spectacles et fusions d'artistes des deux pays, témoignant des liens historiques et d'amitié qui lient la péninsule et le Maroc pour un futur meilleur.

Fidèle à l'esprit de Fès, cette édition propose une programmation éclectique ouverte aux cultures et spiritualités du monde réunissant des musiciens de renom comme la grande star de la musique soufie Sami Yusuf, le flamenquiste virtuose Vicente Amigo, ainsi que des créations musicales originales à l'instar de Yatra-Safar qui promet un voyage spirituel des palais du Rajasthan aux portes de l'Andalousie ou encore le concert Stabat Mater, dirigé par le Maestro Paolo Olmi.

Le festival accueille de même le Gospel Philarmonic Experience, réunissant la grande diva américaine Kim Burrell, accompagnée par l'Ensemble Orchestral Contemporain dirigé par Pascal Horecka.