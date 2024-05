Ethiopie: Ethiopian Cargo et Liege Airport a réaffirmé leur engagement à renforcer leur alliance stratégique.

Addis Abeba — L'aéroport des services d'Ethiopian Cargo et Logistique et Liege, la plaque tournante du fret éthiopien en Europe, ont réaffirmé leur engagement à stimuler les opérations de fret et à renforcer l'alliance stratégique qui a joué un rôle important dans la connexion de l'Europe à l'Afrique et au-delà.

Au cours des 17 dernières années, Ethiopian Cargo a joué un rôle important dans le positionnement de l'aéroport de Liège comme une plateforme de fret leader en Europe.

En 2023, l'Ethiopian a transporté environ 160 000 tonnes de marchandises depuis Liège, facilitant ainsi un transport efficace et fiable de marchandises entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde.

Célébrant ce partenariat estimable, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a dévoilé que ce partenariat a joué un rôle déterminant dans le succès d'Ethiopian Cargo en tant que leader mondial de l'industrie du fret aérien.

L'aéroport de Liège nous offre un emplacement stratégique et une infrastructure de classe mondiale, nous permettant d'offrir à nos clients des solutions de fret fluides et efficaces, a-t-il ajouté.

Laurent Jossart, PDG de Liege Airport, a exprimé sa joie en déclarant : « Nous sommes ravis de notre partenariat à long terme avec Ethiopian Cargo. »

Ethiopian est une magnifique success story et continue de se développer ici. La société relie différents continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord et du Sud, Moyen-Orient) avec une flotte d'avions de pointe.

Leurs Boeing 777 ont une moyenne d'âge de 7 ans et comptent parmi les avions les plus efficaces en termes de bruit et de performances environnementales, a-t-il déclaré, ajoutant "nous sommes honorés de la confiance d'Ethiopian envers l'aéroport de Liège, et nous serons toujours à leurs côtés pour les aider". eux dans leur développement.

Le partenariat entre Ethiopian Cargo et Liege Airport a été mutuellement bénéfique, contribuant à la croissance et au développement des deux organisations.

Le vaste réseau et les capacités opérationnelles d'Ethiopian Cargo, combinés à l'infrastructure moderne et aux processus efficaces de l'aéroport de Liège, ont abouti à une plateforme de fret très efficace et fiable.

Les services d'Ethiopian Cargo et Logistics est fier d'opérer des vols cargo à destination et en provenance de l'aéroport de Liège depuis 2007.

Avec un programme chargé, EthiopianAirlines exploite environ six vols cargo chaque jour vers Liège depuis son hub Addis-Abeba et d'autres origines, opérant avec des B777-200F et des B767-300F.

Le vaste réseau d'Ethiopian Cargo couvre plus de 135 destinations internationales en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et dans les Amériques.

En outre, les services d'Ethiopian Cargo et Logistics envisage d'exploiter 90 destinations de fret dédiées d'ici 2035, soutenues par une flotte de 37 cargos dédiés, renforçant ainsi sa position de leader mondial du secteur du fret aérien.