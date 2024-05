Mali: Visite de travail et d'amitié - Bassirou Diomaye Faye attendu jeudi au Mali et au Burkina Faso

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est attendu à Bamako et à Ouagadougou, ce jeudi 30 mai 2024 pour une visite d'amitié et de travail. Rapporte adakar.com.

Selon notre source, chef de l'État va ainsi poursuivre la série de visite auprès des pays voisins en Afrique de l'Ouest entamée depuis son accession à la magistrature suprême du Sénégal.

Le président de la République Bassirou Diomaye se rendra d'abord à Bamako où il s'entretiendra avec le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita avant de s'envoler ensuite pour Ouagadougou où il sera reçu par le chef de la Transition le Capitaine Ibrahim Traoré.

Selon la Présidence de la République sénégalaise, « ces visites s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques de bon voisinage, d’amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. »

Après son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris une série de visites qui l'ont conduit en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Tout récemment, le chef de l'État s'est rendu au Cap-Vert et en République de Guinée. Tous ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de visites d'amitié et de travail.

Rappelons qu’aux étapes du Nigeria et du Ghana, les Présidents Tinubu et Akuffo Addo (deux têtes fortes de la Cédéao) avaient invité Bassirou Diomaye Faye à s’impliquer dans la résolution des conflits régionaux. Le Burkina, le Mali et le Niger qui forment l’Alliance Etats du Sahel ont annoncé leur départ de la Cédéao.