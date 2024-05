Congo-Brazzaville: Les services du FMI concluent les consultations de 2024 au titre de l'article IV et parviennent à un accord au niveau des services sur la cinquième revue de la Facilité Elargie de Crédit pour la République du Congo

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays.

Les avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. Sur la base des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration du FMI pour discussion et décision.

Washington DC : Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Roland Kpodar, a tenu des réunions virtuelles du 2 au 16 mai 2024 pour mener les consultations de 2024 au titre de l'article IV et les discussions sur la cinquième revue du programme triennal du Congo au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) approuvée par le Conseil d'administration du FMI le 21 janvier 2022.

À l'issue de la mission, M. Kpodar a fait la déclaration suivante :

« J'ai le plaisir d'annoncer que les autorités congolaises et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services sur la cinquième revue du programme de la République du Congo au titre de la Facilité Elargie de Crédit. Cet accord est subordonné à la poursuite de la mise en oeuvre des mesures convenues, ainsi qu'à l'approbation de la direction et du Conseil d'administration du FMI. À l'issue de la revue du Conseil d'administration, la République du Congo aurait accès à 32,4 millions de DTS (environ 43 millions de dollars américains).

%

« La reprise économique du Congo a ralenti en 2023 pour atteindre 2%, reflétant principalement une baisse inattendue de la production pétrolière, de fortes inondations, des pannes d'électricité et un affaiblissement de l'investissement public. La croissance devrait se renforcer pour atteindre 2,8% en 2024 et maintenir cette dynamique à moyen terme, principalement portée par le secteur hors pétrole, alors que la production d'hydrocarbures stagne. L'inflation, qui a atteint une moyenne de 4,3% en 2023 en raison des coûts d'importation élevés et de la hausse des prix des carburants, devrait progressivement diminuer pour atteindre l'objectif régional de 3% à moyen terme.

« Les performances dans le cadre du programme soutenu par le FMI ont été globalement satisfaisantes, la plupart des objectifs quantitatifs et indicatifs ayant été atteints. La situation budgétaire s'est améliorée en 2023, reflétant la sous-exécution des dépenses publiques et les économies réalisées grâce à la réforme des subventions aux carburants. Néanmoins, des défis subsistent sur le front de la gestion de la dette, de l'exécution des dépenses sociales et de la mise en oeuvre du programme de réformes structurelles.

Malgré des progrès significatifs, des retards persistent dans la réorganisation de la Caisse Congolaise d'Amortissement, la promulgation de lois sur la TVA liée aux hydrocarbures et l'opérationnalisation de la législation sur les conflits d'intérêts. L'équipe du FMI s'est félicitée de l'engagement renouvelé des autorités à intensifier les efforts pour préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, augmenter les dépenses sociales, renforcer la gouvernance et la gestion de la dette, tout en jetant les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive.

« La consultation au titre de l'article IV s'est concentrée sur comment sauvegarder la viabilité budgétaire et libérer le potentiel d'une croissance forte, résiliente et inclusive, qui repose sur un progrès continu en matière de réformes structurelles.

Les priorités de politiques économiques incluent l'amélioration de la gestion des finances publiques, l'augmentation des recettes intérieures, la rationalisation des subventions énergétiques, le renforcement de la gouvernance et de la transparence, l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion de l'inclusion financière, l'accélération de la diversification économique, la priorisation des dépenses sociales et la réponse aux besoins du Congo en matière d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités pour leur collaboration productive et le dialogue franc dans les discussions. »