Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Mai 2024

Sénégal : Visite de travail et d’amitié - Bassirou Diomaye Faye attendu jeudi au Mali et au Burkina Faso

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye est attendu à Bamako et à Ouagadougou, ce jeudi 30 mai 2024 pour une visite d'amitié et de travail. Rapporte adakar.com. Selon notre source, chef de l'État va ainsi poursuivre la série de visite auprès des pays voisins en Afrique de l'Ouest entamée depuis son accession à la magistrature suprême du Sénégal. Le président de la République Bassirou Diomaye se rendra d'abord à Bamako où il s'entretiendra avec le président de la Transition, le Colonel Assimi Goita avant de s'envoler ensuite pour Ouagadougou où il sera reçu par le chef de la Transition le Capitaine Ibrahim Traoré. Après son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye a entrepris une série de visites qui l'ont conduit en Mauritanie, en Gambie, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Tout récemment, le chef de l'État s'est rendu au Cap-Vert et en République de Guinée. Tous ces déplacements s'inscrivent dans le cadre de visites d'amitié et de travail. (Source : allafrica.com)

Kenya : 59es Assemblées annuelles du Groupe de la BAD - Dr Akinwumi Adesina déterminé à hisser l’institution le plus haut possible

« La Banque Africaine de Développement est en excellente santé financière. Nous avons maintenu notre notation AAA, étant la seule institution financière en Afrique à recevoir cette évaluation de toutes les agences de notation de crédit mondiales », a déclaré Dr Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Bad, lors de la cérémonie d'ouverture des Assemblées annuelles le mercredi 29 mai 2024 à Nairobi, au Kenya.Selon Dr Akinwumi Adesina, la Bad a massivement investi dans les infrastructures au cours des neuf dernières années. Près de 50 milliards de dollars ont été injectés dans des projets d'infrastructures sur le continent. Ce qui constitue le plus grand investissement jamais réalisé en Afrique par une banque. Le revenu net de la Banque est le plus élevé jamais enregistré dans son histoire, avec des réserves estimées à 335 millions de dollars. C'est également un record historique pour la Banque. (Source : fratmat.info)

%

Côte d’Ivoire : Transports aériens - L’Aéroport Félix Houphouet Boigny d’Abidjan certifié en matière de gestion de carbone

L'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan est désormais parmi les 51 aéroports du monde ayant atteint le niveau 4+ (Transition) du programme Airport Carbon Accreditation (ACA). C’est l’information du communiqué de l’Aéria reçu par fratmat.info, le 29 mai 2024. Dans les colonnes de ladite note, cet aéroport devient ainsi le premier d’Afrique à atteindre ce niveau grâce à sa réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, la direction de l'aéroport a mené plusieurs actions et initiatives portant sur les émissions directes et indirectes. L’accréditation au niveau 4+ a permis à l’aéroport d’Abidjan d’obtenir une réduction absolue de 850 tonnes de CO₂ sur ses émissions des scopes 1 et 2 par rapport à l’année de référence. Approuvée par le Conseil international des aéroports (Aci), cette accréditation a permis d’éviter 16 150 tonnes d’émission de CO₂ depuis son adhésion au programme ACA en 2014. (Source : fratmat.info)

Niger : Insécurité- Le Ben - CDTN demande aux autorités d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens

Le bureau exécutif national de la Confédération Démocratique des travailleurs du Niger (Ben CDTN) demande au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp) et au gouvernement de la transition de tout mettre en œuvre pour assurer et garantir la. sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est à travers un communiqué de presse rendu public ce mardi 28 Mai 2024 sur l'évolution de la situation sécuritaire dans le Niger, particulièrement dans les régions de Diffa ,Tillabéri et dans la zone des trois frontières ainsi que les relations entre le Niger et le Bénin, que la CDTN a fait cette demande à l'endroit des autorités du Niger. Cependant, «le Ben-CDTN constate, en dépit des moyens mobilisés et mis en œuvre, que les attaques terroristes se poursuivent toujours avec une violence barbare» rapporte la source. S'agissant des relations entre le Bénin et le Niger, le Ben-CDTN demande aux Autorités des deux pays de mettre en avant la sagesse africaine pour trouver une issue heureuse au différend qui les oppose dont les principales victimes restent et demeurent les populations de part et d'autre. (Source : Anp)

Centrafrique : Insécurité - Deux personnes tuées par des hommes armés dans l’ouest du pays

Deux personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés non identifiés dans l'ouest de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris lundi auprès des sources locales concordantes. Rapporte Xinhua. Selon le confrère, il s’agit de deux bouchers ont été tués par des hommes armés non identifiés sur l'axe Baoro-Carnot alors qu'ils se rendaient sur lieu d'achat des bœufs, loin de la ville Carnot, chef-lieu de la préfecture de Mambéré, a indiqué Jean-Pierre Namsio, habitant de Carnot.Cette information a été confirmée par Evariste Ngamana, député de la région, qui a noté que ces derniers temps, des hommes armés non identifiés terrorisaient les habitants de cette localité en les pillant, braquant et tuant.« Les mêmes malfrats ont tué hier un boucher et son assistant qui allaient acheter des bœufs. Leur argent a été emporté par les assaillants. Les corps sans vie de deux victimes sont déjà ramenés au centre-ville pour être inhumés lundi », a indiqué M. Ngamana. (Source : Xinhua)

Gabon : Coopération militaire - Airbus propose un plan de soutien à l’Armée de l’air gabonaise

En marge du forum économique Gabon-France, les ministres de la Défense nationale et de l’Économie du Gabon ont rencontré ce mercredi 29 mai 2024, des responsables d’Airbus Defence and Space (ADS) à Paris, informe Gabon Review. Cette division du groupe Airbus, spécialisée dans les avions militaires, les drones et les missiles, a présenté un plan de soutien et de maintenance pour les aéronefs Airbus en service au sein de l’Armée de l’air gabonaise. Selon cette source, lors de cette rencontre, le général de brigade Brigitte Onkanowa et son collègue Mays Mouissi ont discuté avec les représentants d’ADS des solutions proposées pour le renouvellement partiel de la flotte de l’armée de l’air gabonaise.(Source : Gabonreview)

Cameroun : Football - Altercation entre Eto'o et le sélectionneur Brys

Depuis plusieurs semaines, le foot camerounais vit une crise profonde. Elle oppose le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, à Samuel Eto’o, le président de Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Mardi 28 mai, une réunion entre le nouveau sélectionneur Marc Brys et Samuel Eto’o s'est terminée par un coup de sang de l'ancien joueur du FC Barcelone. (Source : Rfi)

Tchad : Nouveau gouvernement- Des ministres nouvellement nommés prennent fonction

La secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, procède depuis le 28 mai 2024, à l’installation des ministres de la Vème République du Tchad. Parmi les ministres déjà installés à leurs fonctions, on cite le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, ainsi que la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Économie et du Plan, Fatime Haram Acyl. La ministre Secrétaire générale du gouvernement, Chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, a également installé, la nouvelle Secrétaire d'Etat aux Infrastructures, Chargée de l'Entretien Routier, Haoua Abdelkerim Ahmadaye. (Source : journal du Tchad)

Rdc : Nouveau gouvernement- Les sept chantiers prioritaires du gouvernement Judith Suminwa

Du sommet de Mont Ngaliema, siège de l’Institution Président de la République démocratique du Congo, la fumée blanche tant attendue s’est dégagée la nuit du mardi au mercredi, annonçant la venue du gouvernement Judith Suminwa, deux mois après sa nomination. Constituée de 54 membres, l’équipe gouvernementale SUMINWA est globalement équilibrée et a suffisamment de compétences pour remplir la mission lui confiée. Le reflet de la rupture attendue est perceptible, même si elle reste néanmoins à consolider. En dépit du retard accumulé, le gouvernement devrait rapidement se mettre au travail afin de répondre aux attentes de la population. Parmi celles-ci, on peut citer notamment l’amélioration de la situation sécuritaire, la diversification de l’économie nationale et l’accès aux besoins sociaux de base se traduisant en termes d’eau, électricité, soins de santé et éducation des enfants. (Source :Acp)