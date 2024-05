Congo-Brazzaville: Vie associative - Des anciens footballeurs de Mabuilu comptent organiser leur première assemblée générale

Marinho Kisilumeso, secrétaire général de l'Amicale des anciens footballeurs de l'Association sportive Mabuilu (AAFM), a indiqué qu' il est presque temps d'unir les efforts en vue de mettre l'association sur les rails.

Un appel est lancé à tous les membres de l'AAFM, surtout à ceux du comité directeur, en vue de se fixer pour une grande rencontre à laquelle devront prendre part tous les anciens footballeurs de Mabuilu, un club qui a fait la pluie et le beau temps à Kinshasa. Ses prestations à travers le pays ont émerveillé des amateurs du ballon rond. "J'en appelle à mes collègues, anciens footballeurs de l'Association sportive Mabuilu, particulièrement ceux du comité de notre amicale, en vue de mettre en place les prémisses pour une rencontre de tous les sociétaires qui sont au pays ou dans la capitale ", a indiqué Marinho Kisilumeso.

Cette grande réunion, a-t-il dit, permettra de jeter les bases du bon fonctionnement de l'association. La date et l'heure de cette rencontre ainsi que ses termes de référence, a-t-il ajouté, seront fixés lors de la reunion préparatoire qui sera convoquée prochainement.

Les anciens footballeurs du club Mabuilu ont décidé de créer une association à but non lucratif pour pérenniser ce nom. Cette idée a été concrétisée au cours d'une réunion tenue le 24 févier 2022, à Kinshasa. Les anciens footballeurs de l'A.S. Mabuilu présents avaient décidé, ce jour-là, de créer une plateforme réunissant tous les joueurs de ce club, avec l'idée d'entretenir leur souvenir commun.

Cette association à but non lucratif a établi son siège à Kinshasa, dans la commune de Ngiri-Ngiri. Son comité comprend une quinzaine de membres dont deux coordonnateurs, un président et un vice-président, un secrétaire et un trésorier ainsi qu'un commissaire aux comptes et un chargé de discipline, un chargé des relations publiques, un intendant et cinq conseillers.

L'A.S Mabuilu, souligne-t-on, est une équipe de football qui avait fait, dans les années 1980 et 1990, la pluie et le beau temps dans la capitale congolaise. Elle était dirigée par le président Kimpedi et le titulaire Umba-di-Lutete d'heureuse mémoire. Cette équipe avait participé aux première et deuxième éditions de la Ligue nationale de football. En ce moment où l'AAFM entend officiellement lancer ses activités, son secrétaire général, Marhino Kisilumeso, demande à tout celui qui se reconnaît ancien joueur de l'A.S Mabuilu de venir intégrer la plateforme. "Les portes sont grandement ouvertes et le numéro de contact est le +243 815024922. Venez nous rejoindre en vue de pérenniser notre souvenir commun", a-t-il insisté.