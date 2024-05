Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Une cellule assurance qualité sera installée dans l'institution

L'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) a organisé, le 29 mai, à Brazzaville avec l'appui de l'Unesco, l'atelier sur la sensibilisation des enseignants, du personnel Atos (agents techniques, ouvriers et de services) visant à renforcer la vision globale sur les enjeux et l'importance de l'assurance qualité soutenue par l'institution dans ce domaine.

Les participants ont suivi, pendant plusieurs heures, une présentation qui leur a permis d'identifier, d'examiner et d'intégrer les nouvelles exigences qui constituent l'une des étapes qui conduira d'ici à la fin de l'année à l'implantation à l'UDSN d'une cellule assurance. L'objectif est à la fois de permettre aux participants d'avoir une idée intégrale de ce qui est la qualité.

La représentant de l'Unesco au Congo, Fatimata Barry Marega, a rappelé que l'assurance qualité permet d'améliorer les performances dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et, en termes ludique, de rendre les programmes de formation lisibles et favoriser la reconnaissance ainsi que l'équivalence des diplômes. « L'assurance qualité, c'est aussi le processus qui consiste à vérifier que les services et les produits d'une organisation répondent aux normes de qualité souhaitées, attendues... », a-t-elle rappelé.

Selon le président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, l'absence de la qualité conduira inéluctablement à l'échec. «Nous sommes une jeune université et avons tout à gagner à nous y mettre. Au moment où de nombreuses institutions d'enseignement supérieur de notre espace se sont engagées dans des actions qui visent à renforcer leur reconnaissance, la mobilité de leurs étudiants, en un mot, leurs attractivités au plan national et international, l'UDSN ne peut être en marge, nous devons jouer chaque jour un rôle plus performant pour que demain nous jouons un rôle moteur de développement socioéconomique de notre pays, de notre sous-région. Cela passe par les exigences de ce que nous appelons nos clients, c'est-à-dire la société tout entière », a-t-il exhorté, indiquant que ceci est mentionné dans le plan stratégique 2022-2026.

L'UDSN fait partie de la cohorte 2024, sélectionnée pour prendre part aux formations organisées par l'Office allemand d'échange universitaire, en collaboration avec l'Université de Potsdam (Allemagne) et la Came. Cet atelier était animé par le vice-recteur honoraire de l'Université de Lausanne en Suisse, le Pr Jacques Lanaves.