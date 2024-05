Congo-Brazzaville: Colloque international littéraire - L'Université Marien-Ngouabi rend hommage à Henri Djombo

L'Université Marien-Ngouabi, par le truchement de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, ainsi que la formation doctorale espaces littéraires, linguistiques et culturels, organise du 29 au 30 mai à Brazzaville un colloque international sur le thème «L'oeuvre de Henri Djombo et les enjeux des sociétés contemporaines », rendant hommage à l'écrivain congolais.

Le colloque international qui se déroule pendant deux jours connaît la participation des chercheurs, des universitaires, des étudiants et des hommes de lettres venus de différents horizons. Il va donner l'occasion aux participants de décortiquer les multiples facettes de l'écrivain et de découvrir également d'autres.

Plus d'une dizaine d'ouvrages et pièces de théâtre publiés par Henri Djombo sont au centre des débats en ateliers et des conférences sont animées par des universitaires. Toutes les oeuvres de l'écrivain abordent les questions d'actualité. En ateliers, quatre axes sont à développer, à savoir actualités politiques dans l'oeuvre de Henri Djombo ; Henri Djombo: littérature et défis économiques; écologie, savoirs endogènes et développement chez Henri Djombo ; langue, discours et expression de la vision du monde de l'auteur.

L'oeuvre de Henri Djombo occupe une place essentielle au regard des pertinentes thématiques qu'elle aborde. Les spécialistes de différentes disciplines se réunissent pour mettre en relief la richesse de cette oeuvre en rapport avec des enjeux des sociétés contemporaines.

Prenant la parole, le Pr Evariste Ngamounitsika, président du comité d'organisation du colloque, a estimé qu'un colloque en hommage à Henri Djombo dans l'amphithéâtre Jean-Baptiste-Tati-Loutard est très symbolique. La littérature devient chez lui un lieu de réflexion profonde sur la condition humaine, la marche et le développement socioéconomique des pays africains. Henri Djombo, un médecin des maux, ausculte les réalités sociopolitiques et économiques de nos sociétés en abolissant presque la frontière entre la fiction et la réalité.

Prononçant l'allocution d'ouverture, le Pr Evariste Dupont Boboto, doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, coordonnateur du colloque, a remercié les organisateurs de leur permettre de découvrir pendant deux jours les multiples facettes de ce monument vivant des arts et des lettres. Il a, par ailleurs, salué tous les participants venus d'ailleurs et les chercheurs qui prennent part à ce colloque international. Le Pr Evariste Dupont Boboto a aussi annoncé que le mois de mai est celui de la littérature et des arts car, depuis une semaine, sur le site de Bayardelle, il y a une exposition photos qui durera un mois.

La cérémonie d'ouverture, animée par l'intermède théâtral fait par le comédien Fortuné Bateza sur l'introduction à l'oeuvre littéraire de Henri Djombo, a été beaucoup ovationnée et s'en est suivie la visite du vernissage de l'exposition « HD, peinture de paroles, peintures en HD » de Remy Mongo Etsion. Signalons que le colloque n'a pas eu de leçon inaugurale mais cinq conférences plénières. L'écrivain congolais Henri Djombo est lauréat de plusieurs prix.