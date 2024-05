Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - La population invitée à dénoncer les délinquants

Le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a appelé, le 29 mai à l'ouverture de la 5e session ordinaire administrative du Conseil départemental et municipal, les Brazzavillois à redoubler de vigilance dans leurs quartiers respectifs et à dénoncer les délinquants et fauteurs de troubles aux services de sécurité.

Engagé dans la lutte contre le grand banditisme dans sa ville et partout ailleurs, Dieudonné Bantsimba a salué la traque des délinquants lancée il y a quelques jours à Brazzaville. Une opération de grande ampleur qui a déjà permis d'interpeller des dizaines de jeunes voyous appelés « Bébés noirs » qui continuent de semer la terreur dans la ville capitale.

Pour ce faire, le député-maire a invité la population à la prudence dans ses quartiers respectifs mais aussi et surtout à dénoncer ces bandits qui commettent des actes répréhensibles ou des suspects auprès des services de sécurité afin qu'ils soient interpellés.

« Le phénomène "Bébés noirs" qui prend de l'ampleur à Brazzaville doit être éradiqué sans complaisance. Je constate tout de même, avec satisfaction, que la dernière interpellation des conseillers porte déjà les fruits. Je tiens donc à féliciter l'action entreprise par la force publique dans la traque de ces délinquants. Pour cela, j'invite tous les Brazzavillois à redoubler de vigilance et à faire à ce que les personnes suspectes soient dénoncées auprès de la force publique. En agissant ainsi, l'opération lancée fera un grand succès », a indiqué Dieudonné Bantsimba.

L'objectif du député-maire de Brazzaville est de restaurer le climat de paix, de quiétude, du bon-vivre dans la ville capitale, conformément aux idéaux du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Parlant des taxis-motos qui continuent de faire des victimes, le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville a exhorté le gouvernement à règlementer le secteur afin de sécuriser la population, au-delà de l'interdiction d'exercer cette activité dans le périmètre du centre-ville et du port obligatoire du casque.

Les agents municipaux absentéistes dans le viseur

S'adressant aux agents municipaux, Dieudonné Bantsimba les a exhortés à plus d'engagement au travail afin de permettre aux services municipaux d'être plus proches de la population.

« L'administration municipale doit cesser d'être le lieu de l'anarchie car nous ne pouvons pas aller de l'avant si ceux qui sont commis à la tâche sont emportés par les vices, en affichant des comportements préjudiciables à la municipalité. Il s'agit notamment des agents qui brillent par l'absentéisme au travail, les retards répétés, la désertion des postes et autres antivaleurs tant décriées. Ces comportements qui sont devenus insupportables ne peuvent plus perdurer. Le secrétaire général du Conseil départemental, les administrateurs-maires et les directeurs des services municipaux doivent prendre des mesures disciplinaires contre les récidivistes », a instruit le député-maire de Brazzaville.

Pour cette 5e session ordinaire administrative, cinq projets de délibération sont en examen. Il s'agit, entre autres, du projet de délibération portant examen du compte administratif du budget du Conseil départemental exercice 2023 ; du projet de délibération portant examen de la commission d'études et d'instruction chargée d'examiner le dossier sur les aires de stationnement payantes à Brazzaville.

Cette session ordinaire administrative se clôturera le 7 juin.