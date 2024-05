Congo-Brazzaville: Concours de la langue chinoise - Des lauréats congolais récompensés

Les étudiants et élèves congolais ayant participé au concours international de la langue chinoise « Pont vers le chinois » 2024 au Congo ont reçu, le 27 mai à Brazzaville, des prix offerts par la partie chinoise en présence des directrices des cabinets des ministères de l'Enseignement.

Les prix offerts aux étudiants de l'Institut et de la classe Confucius comprennent des valisettes, des téléphones portables et des ordinateurs. Deux lauréats, l'un du collège et l'autre du lycée, ont reçu chacun un ordinateur comme premier prix. Six autres, dont trois étudiants et trois élèves, ont gagné des téléphones mobiles dans le cadre du deuxième prix. Quant au troisième, composé des valisettes, il a été offert à douze apprenants parmi lesquels six étudiants et six élèves.

Saturnich Bossandza, lauréat du concours, a témoigné qu'il a été motivé à apprendre la langue chinoise lors du précédent concours où ses amis avaient reçu des prix. « J'ai découvert la langue chinoise à travers des films à la télévision. Il y a de cela deux ans que je l'apprends mais pas sur le banc de l'école. Aujourd'hui, je vois que la langue chinoise est devenue importante avec la présence des Chinois en Afrique », a-t-il dit.

La cérémonie a été marquée par l'allocution de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Li Yan, ainsi que d'une projection vidéo sur l'Institut et la classe Confucius.

La diplomate chinoise a rappelé l'installation de l'Institut Confucius en 2019, à Pointe-Noire, et la classe Confucius en 2021, à Brazzaville. Pour elle, ces deux infrastructures sont une plateforme importante permettant aux jeunes congolais d'apprendre la langue chinoise et de découvrir l'histoire et la culture de la Chine.

« Grâce aux efforts conjoints entre la Chine et le Congo, l'éducation de la langue chinoise a connu un développement vigoureux au Congo. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 apprenants de la langue chinoise dans le pays », a indiqué Li Yan.

L'ambassadeur a rappelé à cette occasion la coopération sino-congolaise qui puise son énergie dans les échanges entre les deux peuples car la Chine et le Congo jouent un rôle de pionnier dans la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.

Par ailleurs, elle a incité les apprenants à faire des efforts dans l'apprentissage de la langue chinoise et à s'engager dans la coopération en vue d'apporter une contribution de jeunesse au rayonnement de l'amitié et au développement des deux pays.

Peu avant la remise des prix, un spectacle artistique avec les arts martiaux a été présenté par les élèves de classe Confucius ainsi que des chants par les étudiants et élèves.