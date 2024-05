Congo-Brazzaville: Préservation de l'environnement - Renatura Congo a organisé la 10e édition du festival de la biodiversité

Environ 450 élèves des écoles de Pointe-Noire ont participé aux différentes activités pédagogiques, culturelles et ludiques organisées par l'association Renatura Congo, dans le cadre de la 10e édition du festival de la biodiversité, qui s'est tenue du 22 au 24 mai au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.

La cérémonie d'ouverture de l'événement, placée sous la houlette de Philippe Mboumba Madiala, conseiller socio-culturel du maire de la ville, s'est déroulée en présence de Véronique Wagner, consule générale de France. Le festival de la biodiversité vise à sensibiliser le public jeune à l'importance et la protection de l'environnement et de la biodiversité. Il a été initié par l'association Renatura Congo pour marquer la célébration, le 22 mai, de la Journée internationale de la diversité biologique.

Cette journée, instituée par les Nations unies en 2001 afin de mieux faire comprendre et connaître les questions liées à la biodiversité, a eu comme thème cette année «Contribue au plan». Louisette Ngounga, coordonnatrice du pôle éducation et sensibilisation à l'environnement de Renatura Congo, a expliqué : « L'adoption du cadre mondial pour la diversité, en décembre 2022, a fixé des objectifs ambitieux et des mesures concrètes destinées à enrayer durablement et même inverser la disparition de la biodiversité d'ici à 2050».

Trois jours durant, environ 450 élèves des écoles primaires et des collèges publics et privés de la ville océane ont participé aux diverses activités retenues pour cette 10e édition du festival de la biodiversité, destinées à la sensibilisation pour la préservation de la planète terre. Il s'agit des ateliers pédagogiques animés par des éducateurs à l'environnement de Renatura Congo et de l'association ESI Congo, du slam écologique dispensé par des lycéens, d'une exposition des photos sur la biodiversité du Congo et une projection cinématographique.

Ces différentes activités ont permis aux grands et moins grands de découvrir les richesses de la mer, de connaître l'importance et le rôle des tortues marines, des mangroves, des gorilles et des chimpanzés et aussi les menaces qui pèsent sur ces espèces. Les participants au festival ont également été édifiés sur les bons gestes à adopter pour contribuer à la préservation de l'environnement et de la biodiversité qui joue un rôle capital dans la vie de l'homme et des autres êtres vivants. Nathalie Mianseko, directrice de Renatura Congo, a souligné : «Nous dépendons entièrement et très étroitement de la bonne santé et du bon dynamisme de nos écosystèmes, que ce soit pour l'approvisionnement en oxygène, en eau, en nourriture, en médicament, en énergie, etc. Nous sommes donc tous concernés et nous devons agir».

"Le déclin rapide de la biodiversité menace aussi bien la nature que les hommes"

Dans son mot lors de la cérémonie d'ouverture, Véronique Wagner a aussi relevé l'importance de la biodiversité. «La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle est à la base du bien-être humain présent et futur, et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Les principaux facteurs mondiaux de perte de biodiversité sont le changement climatique, les espèces envahissantes, la surexploitation des ressources naturelles, la pollution et l'urbanisation. Pour stopper les atteintes à la biodiversité, il est essentiel de transformer les rôles, les actions et les relations des personnes avec la diversité biologique», a-t-elle expliqué.

La consule générale de France a aussi évoqué le partenariat entre son pays et le Congo en matière de préservation de la biodiversité. «La France, partenaire historique, est activement engagée auprès du Congo pour soutenir la mise en oeuvre des solutions nécessaires pour préserver la biodiversité, les aires maritimes et les puits de carbone que sont les forêts du Congo. C'est tout le sens du partenariat pour les forêts, la nature et la biodiversité (country package) que viennent de signer la France et le Congo en faveur de ce dernier. Ce country package ambitionne notamment l'objectif de protection de 30% des terres et 30% des mers (30 X30) », a informé Véronique Wagner.

L'action de la France dans le cadre de ce partenariat sera axée sur la recherche scientifique ; le soutien au développement et la gestion des aires protégées ; la sensibilisation et l'appui à la société civile auquel travaille activement Renatura à travers ses multiples activités. La 10e édition du festival de la biodiversité a été clôturée par une conférence débat sur les cétacées du Congo, notamment les baleines et dauphins à bosse encore mal connus dans le pays. L'activité a été une occasion pour Renatura Congo de partager les résultats de ses deux ans d'études menées sur ces espèces très menacées par les activités humaines mais qui jouent un rôle important dans ce fragile équilibre du milieu marin et côtier. Renatura a remercié ses partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, parmi lesquels le Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, la mairie de Pointe-Noire et l'ambassade de France au Congo.