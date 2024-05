Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Des accords de partenariat envisagés entre la Mauritanie et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'ambassade de la République islamique de Mauritanie en République du Congo et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza ont décidé de collaborer pour renforcer la coopération culturelle . C'est ce qui ressort des échanges entre l'ambassadeur de ce pays au Congo, Sidi Ould El Ghadi, et la directrice générale de ce mémorial, Bélinda Ayessa.

Le début de la coopération culturelle a été marqué par la visite du diplomate mauritanien, Sidi Ould El Ghadi, au mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza. Pour ce faire, au cours des échanges entre lui et Bélinda Ayessa, il a été envisagé une visite officielle de cette dernière à Nouakchott en Mauritanie. « Je veux tout d'abord remercier la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour l'audience qu'elle m'a accordée dès que j'ai soumis ma demande. Avec elle, nous avons parlé des bonnes relations et des moyens de les renforcer sur tous les plans et surtout culturel. Je lui ai suggéré de se rendre en visite officielle en Mauritanie pour voir comment les choses se développent là-bas sur le plan culturel. Ça sera une très bonne occasion pour elle de visiter la Mauritanie et ses villes », a déclaré l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie.

Outre le tête-à-tête, la directrice générale du mémorial a fait visiter son hôte le premier module de ce mémorial où se trouve la sépulture du fondateur de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza, et celles des membres de sa petite famille. « J'ai pu voir, au cours de cette visite guidée, la richesse culturelle du Congo. J'ai vu aussi comment se sont construits les royaumes de ce pays. Je peux dire ici que la directrice générale fournit beaucoup d'efforts, puisque ce que j'ai vu c'est un travail colossal. Je la remercie et lui souhaite une bonne continuation, je l'encourage pour le bon travail qu'elle fait », a-t-il salué les efforts de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Par ailleurs, à l'orée de la tenue de la fête nationale de Mauritanie, son ambassadeur a sollicité de la directrice générale du mémorial d'organiser cette fête d'indépendance sur cette magnifique place. Notons que la Mauritanie est divisée en douze régions, chacune étant administrée par un conseil et un district, comprenant la capitale et plus grande ville du pays, Nouakchott. C'est depuis 1957 que cette ville, située au bord de l'océan Atlantique, est devenue sa capitale. Elle a été créée sur une zone de campements. De temps à autre, les nomades venaient séjourner autour de Nouakchott qui a pris rapidement l'aspect d'une ville moderne.