Kenya: African Banker Awards 2024 - Les institutions financières multilatérales remportent un grand succès

L'événement le plus prestigieux du calendrier bancaire africain, la cérémonie de gala des African Banker Awards 2024, s'est déroulée hier soir à Nairobi, au Kenya, en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

Plus de 300 personnalités du monde bancaire et financier africain ont assisté à la cérémonie.

Les Trophées African Banker, qui en sont à leur 18e édition, récompensent les réalisations des personnalités et des institutions qui ont contribué de manière significative à la croissance et au développement du secteur bancaire africain au cours de l'année écoulée. La cérémonie de remise des Prix de cette année a vu les IFD triompher, en remportant des succès dans plusieurs catégories institutionnelles.

Dans son discours, Omar Ben Yedder, président du Jury, a souligné que les banques et les institutions financières traversaient une période de transition importante et jouaient un rôle essentiel dans le financement de la croissance, en particulier avec le retrait de nombreuses banques internationales du continent.

« Les Ifd devront procéder à des augmentations de capital très importantes pour combler les lacunes en matière d'infrastructures, de commerce, de climat et de financement des Pme. Elles devront être soutenues par les décideurs politiques de manière beaucoup plus significative. Nous assistons également à de nouvelles réformes et à de nouvelles exigences en matière de capital pour les banques. Cela conduira à des banques plus solides et nous avons vu comment des banques comme UBA, Access, Zenith et Gtb au Nigeria par exemple, jouent un rôle dans le financement de grands conglomérats et de grands projets d'infrastructure, ce qui était inimaginable il y a seulement deux décennies. », a-t-il dit.

Vincent Nmehielle, secrétaire général de la Banque africaine de développement, a déclaré que les Assemblées annuelles de cette année ont été parmi les plus fréquentées, ce qui montre le pouvoir de mobilisation de la Banque et la façon dont elle peut rassembler les principales parties prenantes pour stimuler le développement du continent. Le financement des Pme a été cité par beaucoup comme la classe d'actifs la plus importante et à la croissance la plus rapide.

Jules Ngankam, directeur général de l'African Guarantee Fund, a appelé les banques à faire encore plus dans ce secteur qui a toujours été rentable, que ce soit dans l'agriculture, l'industrie manufacturière ou dans les prêts aux jeunes et aux femmes, deux segments mal desservis.

Lors de cette cérémonie, les Ifd remportent des victoires bien méritées.

Afreximbank, la Badea et Admassu Tadesse de la Trade Development Bank (Tdb Group) ont remporté des Trophées, démontrant le succès toujours croissant des institutions financières multilatérales et des Ifd.

Mme Razia Khan, économiste en chef et responsable de la recherche pour l'Afrique et le Moyen-Orient à la Standard Chartered Bank, a connu une illustre carrière de plus de vingt ans, au cours de laquelle elle s'est imposée comme l'une des économistes les plus influentes du continent. Elle remporte ce Prix pour ses contributions exceptionnelles à la recherche et à la politique économique et pour son dévouement à l'avancement de l'Afrique.

Le parcours de Aigboje Aig-Imoukhuede dans le secteur bancaire, qui s'étend sur trois décennies, a été une source d'inspiration pour tous. Dans son rôle au sein de Coronation Capital, il continue à mener des investissements et des initiatives qui favorisent le développement économique de tout le continent. Véritable titan de la finance, il a dédié son Prix à son partenaire commercial et cofondateur d'Access Bank, Herbert Onyewumbu Wigwe, décédé au début de l'année dans un accident d'hélicoptère. Ensemble, ils ont réussi à transformer une banque de niveau 3 au Nigeria en l'une des principales institutions financières du continent, en moins de vingt ans.

La banque commerciale ougandaise a remporté ce Prix qui a été introduit lors de la 17e édition des African Banker Awards en 2023. Ce Trophée récompense les banques qui ont fortement intégré la croissance des petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes dans le cadre de leur stratégie en faveur des Pme.

La Banque régionale de l'année - Afrique de l'Ouest est décernée à United Bank for Africa (Uba).