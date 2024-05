Congo-Kinshasa: Gouvernement Suminwa - L'UDPS et ses mosaïques se taillent la part du lion

La répartition des postes ministériels au sein du Gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa renseigne que l'UDPS et ses mosaïques se taillent la part du lion en raflant près de 65% des postes.

Le parti politique majoritaire au parlement et ses mosaïques sont suivis de l'UNC de Vital Kamerhe et du regroupement AB de Sama Lukonde, trois figures connues de la société civile et l'AFDC-A de Modeste Bahati.

Parmi les partenaires de l'UDPS à l'Union sacrée, seul Jean-Pierre Bemba a été reconduit comme vice-premier ministre au Gouvernement avec une permutation aux Transports.

Après recoupement fait, c'est un gouvernement de l'UDPS. Sur 6 vice-premiers ministres par exemple, 5 sont de l'UDPS, ses mosaïque et alliés en l'occurrence Jacquemin Shabani à l'Intérieur, Guy Kabombo à la Défense, Daniel Mukoko de A4C à l'Economie, Jean-Pierre Lihau et Guylain Nyembo à la Fonction Publique et au Plan.

Sur 10 ministres d'Etat : 4 au moins sont de l'UDPS : Thérèse Kayikwamba, Raïssa Malu, Alexis Gisaro et Acacia Bandubola. Un seul poste revient à l'opposition républicaine de Constant Mutamba nommé à la justice.

Eve Baziaba du MLC se maintient à son poste. Le regroupement politique AB rafle 2 ministères d'Etat dont le Développement rural avec Muhindo Nzangi et l'Aménagement du territoire avec Guy Loando.

Sur 24 ministres, au moins dix sont de l'UDPS et sa mosaïque : on peut citer ceux des Finances, Ressources hydrauliques, Mines, Droits humains, Santé publique, Recherches scientifiques, Enseignement supérieur et universitaire.

L'AFDC-A se retrouve avec deux portefeuilles dont Emploi et Travail et Formation professionnelle. L'UDPS/Kibasa conserve son unique poste. Le PALU également avec Patrick Muyaya. AVC/AB de Didier Budimbu se retrouve avec deux ministères.

L'UNC aux Hydrocarbures et AB50 de Julien Paluku pour le Commerce extérieur.

L'on note aussi Une entrée remarquable de la société civile avec Mme Léonie Kandolo, défenseure des droits de l'homme de longue date qui s'occupe du Genre, Famille et Enfants.

Un cas qui intrigue un peu, c'est l'inamovibilité de Jean-Lucien Busa avec son regroupement CODE. Six fois ministres depuis le Gouvernement de Samy Badibanga, M. Busa gère, dans le nouveau Gouvernement, le Portefeuille.

Parmi les 4 ministres délégués, Mme Irene Esambo de la société civile garde son fauteuil. L'ACP occupe un poste à l'environnement. L'AAGPC de Pius Mwabilu reste à l'Urbanisme et habitat avec Didier Tenge.

Bestine Kazadi de l'UDPS va s'occuper, aux Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie.

Au niveau des vice-ministres, on compte au moins un AFDC-A aux Affaires étrangères, un député UDPS à l'Intérieur, l'ATEC-ACRD de Christophe Mboso à la Justice et le Chef coutumier du Nord-Kivu, Jean-Baptiste Katurebe (société civile) aux Affaires coutumières.