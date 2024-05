Cote d'Ivoire: Économie circulaire - L'adoption de gestes écologiques et éco-responsables par le recyclage

Par l'Arrêté N°319/Mcippme/Minas/Minedd du 14 mai 2019, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a autorisé le conditionnement du ciment dans les sacs en papier kraft et dans les sacs en polypropylène.

Afin d'intégrer ces sacs dans un processus de production durable et promouvoir l'économie circulaire, l'entreprise LafargeHolcim Côte d'Ivoire, spécialisé dans les matériaux de construction, vient d'initier un contrat cadre de recyclage des déchets issus de ses activités administratives et industrielles avec Grafica Ivoire, une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets.

L'objectif de ce partenariat est de transformer les sacs en polypropylène usagés en divers produits, dont des kits scolaires.

Avant la mise en place de ce contrat cadre, elle avait lancé en novembre 2023 un programme pilote de salubrité au Groupe scolaire de Vridi 3 en collaboration avec l'Ong "Moi Jeu Tri".

Ce programme vise à former les enseignants et les élèves, puis à travers ceux-ci, les parents, à l'adoption de gestes écologiques et éco-responsables par des activités de collecte, de tri et de valorisation des déchets (papiers, plastiques et métalliques) qui seront revendus dans des filières de recyclage.

A ce jour, ce sont 1398 élèves qui ont été sensibilisés au tri des déchets et 12 bacs de tri qui sont installés, matérialisant ainsi la mise en place de filières de collecte et de valorisation des déchets. Cela a permis de trier plus 500 kg à partir de 20 collectes réalisées depuis décembre 2023.

Ces initiatives témoignent de l'engagement de l'entreprise en faveur du respect de la réglementation environnementale en vigueur, contribuant ainsi à la pratique du développement durable dans la société.