Algérie: Les étudiants algériens lauréats du Concours international de Huawei ICT distingués

ALGER — Les étudiants algériens lauréats du Concours international "Huawei ICT Compétition", ont été distingués mercredi à Alger.

La cérémonie de distinction a été présidée à la Bibliothèque centrale de l'Université d'Alger 1 Benyoucef- Benkhedda, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, en présence du Conseiller auprès du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, de membres du gouvernement, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Jian, de recteurs d'universités, ainsi que du Directeur général de la société Huawei Algérie.

Dans son allocution à cette occasion, M. Baddari a affirmé que les étudiants algériens lauréats du grand prix de Huawei ICT en Chine, "ont prouvé qu'ils empruntent la voie de l'Algérie nouvelle, en recourant à la science, aux technologies et à l'innovation, en vue de réaliser le développement et la prospérité".

A son tour, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a salué l'excellente performance des étudiants algériens, ajoutant que l'Université algérienne "recèle de cadres de niveau supérieur" et "le résultat obtenu en Chine était le fruit d'un travail collectif d'enseignants et d'étudiants qui se sont mis au diapason de l'évolution des nouvelles technologies".

%

Dans le même contexte, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a affirmé que l'Algérie "excelle désormais dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques", en témoigne "son sacre pour la 5e fois consécutive, via le prix Huwaei ICT".

De son côté, Mme Meriem Benmouloud, Haut Commissaire à la numérisation, a estimé que l'excellente performance des étudiants algériens "honore l'Algérie et reflète les efforts déployés par l'Etat, dans le but de développer l'enseignement supérieur".

Pour sa part, M. Saâdaoui s'est félicité des efforts consentis par les étudiants et derrière eux, les enseignants et les parents, en vue de réaliser ce succès, soulignant l'importance portée par les hautes autorités à l'économie de la connaissance et à la recherche scientifique, à même de placer l'Université en tête des priorités des programmes de développement.