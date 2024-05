Maroc: Le réalisateur Faouzi Bensaïdi en tournée dans plusieurs villes du Royaume, du 2 au 7 juin

Rabat — Le réalisateur Faouzi Bensaïdi entamera une tournée du 2 au 7 juin prochain, dans les salles de l'Institut français du Maroc à Rabat, Kénitra, Casablanca et Meknès, en jetant la lumière sur son parcours artistique et présentant deux de ses long-métrages emblématiques "Déserts" (2023) et "Mille Mois" (2003).

Cette tournée constitue une occasion idoine pour le public afin d'interagir avec le réalisateur marocain sur l'ensemble de ses oeuvres et son parcours artistique, avec des projections-rencontres prévues dans la salle Gérard Philipe à Rabat (2 juin), les salles de l'Institut français de Kénitra (3 juin) et de Casablanca (4 juin), ainsi qu'au cinéma Caméra à Meknès (6 et 7 juin), indique un communiqué de l'Institut français du Maroc.

Le film "Déserts" sera projeté dans les salles de l'Institut français d'Oujda (1er juin), Agadir (4 juin), Marrakech (11 et 26 juin), Tétouan (7 juin), ainsi qu'au cinéma Rif à Tanger (7 juin), précise la même source.

Sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes du Festival de Cannes 2023, ce long-métrage relate l'histoire de Mehdi et Hamid, deux amis de longue date qui travaillent pour une agence de recouvrement à Casablanca et qui sont envoyés dans les villages lointains du grand Sud marocain.

Quant au film "Mille Mois", premier long-métrage de Faouzi Bensaïdi et qui a été récompensé du Prix "Un Certain Regard" au Festival de Cannes 2003, il sera projeté dans la salle Gérard Philipe à Rabat (4 juin), les salles de l'Institut français de Casablanca (6 juin) et Marrakech (12 et 25 juin), Kénitra (28 juin), ainsi qu'au cinéma Rif à Tanger (13 et 15 juin).

Le film offre un regard cinématographique sur un village à travers les yeux d'un enfant, dans un contexte politique et religieux particulier.

Metteur en scène de théâtre et acteur, Faouzi Bensaïdi réalise en 1997 son premier court métrage multiprimé, "La Falaise". Puis, il coécrit "Loin" avec André Téchiné. En 2000, il réalise deux courts métrages : "Le Mur", présenté à la Quinzaine des Cinéastes et "Trajets", primé à la Mostra de Venise.

Son premier long métrage, "Mille mois" a reçu les Prix "Le premier regard" et "De la jeunesse à Un Certain Regard". Aussi, plusieurs de ses films ont été primés, dont, "WWW - What a Wonderful World" à la Mostra de Venise, "Mort à vendre" qui a remporté le Prix Art et Essai à la Berlinale, "Volubilis" (Venice Days), "Jours d'été" et "Déserts".

Figure incontournable du cinéma marocain, Faouzi Bensaïdi est reconnu pour l'engagement esthétique de son cinéma, la puissance de ses mises en scène et ses films aux influences marquées. Artiste multi-primé à l'international, il a récemment été honoré de l'Etoile d'Or au Festival International du Film de Marrakech pour ses 25 ans de carrière.