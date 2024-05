Algérie: Une unité sanitaire mobilisée à la Mecque au service des hadjis algériens

LA MECQUE — L'unité sanitaire centrale à la Mecque, l'une des principales branches de la Mission algérienne, a été mobilisée au service des pèlerins en vue de leur permettre d'accomplir le Hadj dans les meilleures conditions.

Cette unité sanitaire, mise en place par les autorités algériennes à chaque saison de Hadj, comprend plusieurs services, en l'occurrence, le service de pharmacie, d'hospitalisation (7 lits), une salle de consultations, de soins et de mise en quarantaine, outre, une salle de stérilisation et une autre dédiée aux consultations de cardiologie, ainsi qu'un centre réservé à la réception des appels téléphoniques par les pèlerins et les médecins, si besoin est.

L'unité sanitaire centrale compte 6 unités sanitaires de proximité, dotées d'équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, outre des équipes médicales et paramédicales.

Rappelant l'existence d'un service centrale de médicaments, le chef de la délégation médicale de la Mission algérienne, Dr Dahmani Mahmoud, a fait état de 8 tonnes de médicaments apportés d'Algérie, dont des médicaments pour le traitement d'asthme, de maladies cardiaques, respiratoires et chroniques, en sus des médicaments prescrits habituellement aux personnes âgées.

Dans ce cadre, M. Dahmani a indiqué que le centre se chargera de compenser les hadjis ayant perdu leurs médicaments durant le voyage, notamment ceux prescrits pour le traitement des maladies cardiaques et du diabète.

Par ailleurs, M. Dahmani a rassuré les hadjis et leurs familles que les médicaments sont disponibles et que la délégation médicale composée de 122 membres veille, jour et nuit, à prendre soins des hadjis sur le plan médical et psychologique, particulièrement à Médine et à la Mecque.

Dr. Dahmani a, en outre exhorté les pèlerins à ne pas s'épuiser pour qu'ils soient prêts à accomplir le pèlerinage à partir du huit Dhou Al Hijja, rassurant les familles des Hadjis qu'il n'y a pas de cas critiques au niveau des différents services du centre et de ses branches.