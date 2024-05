Sénégal: Le chef de l'Etat invite le gouvernement à vulgariser la nouvelle politique environnementale

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a invité, mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement à vulgariser la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du "PROJET".

Evoquant la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, prévue le 5 juin 2024, il a demandé au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de veiller, en relation avec les Forces de défense et de sécurité et des services compétents de l'Etat, à la préservation et à la gestion optimale des ressources naturelles forestières et de la biodiversité.

Il l'a invité également à accorder une attention particulière à la gestion du Parc national du Niokolo-Koba, dans la région de Tambacouda (est), rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

La même priorité, a-t-il fait savoir, doit être accordée à la modernisation de l'organisation et du fonctionnement de la direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols et de la direction des Parcs nationaux.

Le président de la République a, en outre, demandé au ministre en charge de l'Environnement, de travailler avec les ministres en charge de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Assainissement à l'amélioration de l'aménagement paysager des communes et axes routiers, du système de gestion des déchets solides urbains, ainsi que des réseaux d'assainissement.

Il a exhorté, dans ce sens, le gouvernement à lancer une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur l'éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie.

A ce sujet, Bassirou Diomaye Faye a engagé le Premier ministre d'initier un programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquentes.

Dans le même temps, il a souligné la nécessité pour chaque ministère de mener, sous la supervision du Premier ministre, des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations, notamment des jeunes.