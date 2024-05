Algérie: Forum du SMSI - Bibi Triki rencontre à Genève les délégations saoudienne et chinoise

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a rencontré les délégations saoudienne et chinoise, en marge de sa participation à Genève (Suisse), au Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Les rencontres se sont déroulées, mardi, en présence du président de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), M. Mohamed El Hadi Hannachi, selon le communiqué, qui précise que la délégation saoudienne était conduite par le gouverneur de la Commission saoudienne des communications, de l'espace et de la technologie (CST), M. Mohamed Al Tamimi, et la délégation chinoise par le vice-ministre de l'Industrie et des Technologie de l'information, Shan Zhongde.

A cette occasion, les parties ont passé en revue "l'état de la coopération dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (TIC) et les moyens de la renforcer à l'avenir", notamment à travers "l'échange d'expériences et d'expertises et la coordination des positions au niveau des instances internationales en charge des télécommunications".