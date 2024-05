Algérie: Ouverture de la 18e édition du Salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat

ALGER — La 18e édition du Salon de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat, s'est ouverte, mercredi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria (Alger), avec la participation de quelques 100 exposants représentant des entreprises économiques, des écoles et des instituts de formation, ainsi que des agences de l'emploi.

Dans une déclaration à la presse, le commissaire du salon, Ali Belkhiri, a indiqué que les travaux de ce Salon se dérouleront sur trois jours sous le slogan "Le marché de l'emploi à l'ère de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle (IA)", soulignant que cet espace est "destiné aux entreprises et aux établissements en quête de compétences, ainsi qu'aux diplômés de l'université et de la formation professionnelle à la recherche d'un emploi ou souhaitant créer de petites entreprises et bénéficier des formations".

Le programme du Salon, a-t-il poursuivi, comprend l'animation de conférences, l'organisation d'ateliers et de tables rondes autour de l'emploi, de la formation et de la rédaction de CV pour les demandeurs d'emploi.

Pour Rabah Fraga, chargé de la gestion de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), la participation au Salon tend à faire connaître les prestations de l'agence et à organiser des sessions de formation sur l'innovation et l'entrepreneuriat chez les jeunes, en plus d'un concours pour le meilleur projet.

Au niveau du stand dédié à l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), Souhila Mesbahi, la cheffe de l'annexe locale de l'emploi de Hussein Dey, a souligné que la participation de l'Agence à cet événement a pour objectif de faire connaître les prestations ayant trait au domaine de l'emploi, notamment celles offertes via les plateformes numériques.

Elle a aussi expliqué que des ateliers avaient été mis en place pour accueillir les visiteurs, les jeunes notamment, afin de leur fournir les conseils et informations nécessaires sur les techniques de recherche d'emploi et la rédaction de CV, mais aussi pour faire connaître l'entrepreneuriat et la création de projets.