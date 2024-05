Algérie: L'ANIE oeuvre à mobiliser tous les moyens pour préparer dans de bonnes conditions la présidentielle du 7 septembre

SIDI BEL ABBES — Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, mercredi à Sidi Bel Abbes, que l'instance oeuvre "inlassablement à mobiliser tous les moyens humains et matériels afin de préparer dans les meilleures conditions l'élection présidentielle du 7 septembre prochain".

S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animée en marge de sa supervision de l'inauguration du nouveau siège de la délégation de la wilaya de l'ANIE, M. Charfi a affirmé que l'instance qu'il préside constitue "la soupape de sécurité" de l'élection "grâce à l'amendement en 2020 de la Constitution".

Il a ajouté que cette instance "n'oeuvre pas seulement à assurer le succès du scrutin, mais s'efforce également à axer ses efforts pour bien préparer les élections, à travers les modes d'actions et les méthodes de sensibilisation, d'explication et de mise en oeuvre des procédures organisationnelles et juridiques et leur mise en conformité avec les lois afin de garantir le libre choix du peuple".

Le président de l'ANIE a ajouté que "les dispositions nécessaires devant permettre aux candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, notamment celles inhérentes au retrait des formulaires de souscription des signatures, dès le jour suivant la convocation du corps électoral, ont été d'ores et déjà prises ".

Il a fait observer, dans ce contexte, que l'instance a "achevé l'ensemble des préparatifs pour la délivrance des formulaires de souscription des signatures aux citoyens désireux de se porter candidats à l'élection présidentielle, au lendemain de la signature par le président de la République du décret portant convocation du corps électoral pour cet important rendez-vous".

M. Mohamed Charfi a déclaré, par ailleurs, que les dispositions devant assurer le bon déroulement de l'opération de validation des signatures des formulaires, "sera marquée par la mobilisation d'un grand nombre de notaires et de huissiers de justice, afin que cette opération soit achevée dans les délais légalement requis".

Le président de l'ANIE a affirmé que " la prochaine élection présidentielle se déroulera dans des conditions et des critères idéaux, tant du point de vue de la transparence que de son caractère démocratique, et ce grâce à l'expérience acquise par l'ANIE et au vu de son potentiel humain et logistique, qui feront office de soupape de sécurité susceptible de faire face à toute tentative de fraude".

Il convient de signaler que M. Mohamed Charfi a, lors de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, supervisé la cérémonie d'inauguration du siège de la délégation de cette wilaya de l'ANIE, lors de laquelle il a mis en relief les importants équipements dont elle dispose, notamment son amphithéâtre de 400 places, qui sera utilisé dans le cadre de la formation.