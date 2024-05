Burkina Faso: Etalons cadets champions du tournoi UFOA-B U17 - Le ministre des Sports Boubakar Savadogo félicite des « guerriers que les généraux ont encadrés »

Les Etalons cadets du Burkina Faso ont effectué, le mercredi 29 mai 2024, leur retour triomphal à Ouagadougou, du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaine de la zone B des moins de 17 ans (UFOA-B) avec le trophée de la compétition. Le ministre en charge des sports, Boubakar Savadogo qui les a accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou a salué la performance de ces « VDP du football », encadrés par des « généraux de la discipline ».

«Félicitations aux guerriers, aux grands champions que les généraux ont encadrés pour qu'on puisse avoir ces résultats. Vous avez mis du boum dans le coeur des Burkinabè. Vous avez les félicitations du Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement est très fier de vous, très fier des jeunes, très fier de l'encadrement, très fier de la Fédération, très fier des supporters ». C'est ce qu'a déclaré le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubakar Savadogo qui a effectué le déplacement de l'aéroport de Ouagadougou pour accueillir les Etalons cadets de leur retour victorieux du tournoi de l'UFOA-B d'Accra au Ghana. Les Etalons cadets sont ainsi qualifiés pour la CAN Maroc 2025 de leur catégorie.

A leur arrivée, ce sont le capitaine de l'équipe, Badra Ali Barro, encadré par son entraineur Oscar Barro et le représentant de la Fédération burkinabè de football (FBF) chargé des centres de formation, Papy Dagba, qui sont descendus les premiers de l'avion pour remettre le trophée au président de la FBF, Lazare Banssé. A son tour, il l'a remis au ministre en charge des sports Boubakar Sawadogo. « Nous sommes contents d'avoir ramené le trophée à la maison », a Badra Ali Barro.

Pour le coach Oscar Barro, ce résultat est le fruit de bonnes conditions de travail. « On a travaillé dans la sérénité. Nous avons fait ce travail de VDP pour le pays qui traverse une situation difficile », a-t-il insisté. Le président de la FBF, Lazare Banssé a salué la vision du ministre en charge des sports qui a autorisé qu'on étoffe l'encadrement technique de l'équipe. « Nous allons nous inscrire dans cette vision avec les autres catégories pour construire l'équipe fanion. Je suis comblé de vous avoir comme ministre des sports. Nous allons continuer à travailler pour plus de résultats », a dit Lazare Banssé.

Suivre l'exemple des Etalons cadets

Très satisfait de la performance des Etalons cadets à ce tournoi de l'UFOA-B, le ministre a fait savoir que l'équipe a montré la voie à suivre. « Vous avez donné un exemple et nous allons faire en sorte que toutes les catégories puissent s'en inspirer », s'est-il exprimé. Il a ajouté que la renaissance et la refondation ont commencé. « Aujourd'hui, c'est la coupe UFOA-B, demain ça sera la coupe du monde », a-t-il lancé, avant de rassurer que tous les moyens seront mis à la disposition de l'équipe.

« Le chemin est long. Dès le mois de juin, on va faire un calendrier de préparation pour la CAN et il faut que l'encadrement nous soumette un programme. Il faut croire en nos forces. On fera en sorte qu'il y ait une bonne préparation. Après la CAN, je suis sûr qu'on va se qualifier pour la coupe du monde », a fait comprendre le ministre Savadogo qui croit fermement en ces jeunes et voudrait qu'ils soient vus à l'international le plus tôt possible pour pouvoir ramener des lauriers au Burkina Faso. En rappel, c'est la première fois que les Etalons cadets remportent le tournoi de l'UFOA-B. En 2022, l'équipe était parvenue en finale qu'elle a perdue (1-2) face au Nigéria. Cette fois, face aux Eléphanteaux de Côte d'Ivoire, la formation d'Oscar Barro a gagné 3-1 avec un doublé d'Achraf Tapsoba qui a été le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations.