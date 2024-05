Maroc: Recherche scientifique et développement technologique - L'ANP, PortNet et l'UM6P s'associent

Marrakech — L'Agence Nationale des Ports (ANP), PortNet et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, mercredi à Marrakech, une convention de collaboration dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique, et ce en marge de la 2ème édition du Gitex Africa.

"L'ANP, PortNet, et l'UM6P unissent leurs efforts pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement technologique au service des communautés du secteur portuaire et des acteurs du commerce extérieur", indiquent les trois institutions dans un communiqué conjoint, ajoutant que cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la démarche "Smart Port Innovation", lancée depuis octobre 2023 par l'ANP et PortNet en partenariat avec l'UM6P.

L'objectif de cette convention est de créer un environnement portuaire intelligent et durable en intégrant les dernières technologies et pratiques innovantes pour accélérer la modernisation des ports marocains, souligne la même source, précisant que cette initiative vise à améliorer leur efficacité en utilisant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) et la blockchain, au service de la compétitivité des entreprises.

Les trois institutions s'accordent pour la mise en place d'une convention globale portant sur le renforcement de l'innovation collaborative (encourager la coopération entre les acteurs portuaires, académiques et technologiques pour créer un écosystème innovant et dynamique), le développement de solutions technologiques avancées (mettre en place des projets pilotes intégrant des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité des opérations portuaires), et la formation et recherche (promouvoir la recherche appliquée et la formation spécialisée pour développer des compétences pointues et adaptées aux besoins du secteur portuaire de demain).

En outre, l'ANP, PortNet et l'UM6P s'engagent à soutenir les startups, à promouvoir l'innovation, à faciliter l'accès au financement et à organiser des événements stratégiques pour dynamiser le secteur portuaire. Ils prévoient également de mettre en place des programmes de formation continue et de développement professionnel pour les acteurs du secteur.

Cette nouvelle collaboration illustre l'engagement commun des parties envers l'excellence et l'innovation pour le développement portuaire du Maroc. En unissant leurs efforts et leurs ressources, ils aspirent à créer un écosystème portuaire plus dynamique et plus compétitif pour relever les défis et saisir les opportunités du nouvel environnement mondial.