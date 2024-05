Burkina Faso: Recherche scientifique - Jean Emmanuel Ouédraogo découvre le site archéologique de Wargoanga

Le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a visité, le mardi 28 mai 2024, le site archéologique de Wargoanda, situé dans le village de Soulgo, région du Plateau central.

Des archéologues ont reçu les félicitations et encouragements du ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, au cours d'une visite sur le site de recherche archéologique de Wargoanda, situé dans le village de Soulgo, région du Plateau central. C'était le mardi 28 mai 2024. Sur cette butte anthropique qui fait désormais office de l'école sous régionale de formation des archéologues était dressé le palais du roi Wargoanda, « un personnage important de l'histoire », a expliqué Dr Lassina Simporé, enseignant-chercheur à l'université Joseph- Ki-Zerbo. Sur le site, les chercheurs ont retrouvé des vestiges de céramique et d'habitation, des ossements humains et animaux, du matériel de meunerie pour écraser des céréales, etc.

« Selon la tradition orale, nous sommes sur un site datant du XVe siècle. Mais les fouilles ont révélé des datations plus anciennes, autour du 1er siècle avant et après Jésus-Christ », a indiqué Dr Simporé. Aussi, les lieux accueillent maintenant l'école sous régionale de formation des archéologues, des étudiants en archéologie de l'association des archéologues de l'Afrique de l'Ouest. « C'est un travail important qui mérite d'être soutenu et accompagné », a affirmé le ministre en charge de la culture.

%

Il a dit être venu « féliciter et encourager » les chercheurs. Pour Jean Emmanuel Ouédraogo, « ce travail de recherche archéologique a vocation à enrichir notre connaissance de l'histoire et du passé ». Car, Wargoanda est un site témoin de l'histoire de peuplement de la région. « C'est un travail qui a vocation à enrichir le patrimoine, parce que, lorsqu'il y a des vestiges uniques qui sont retrouvés après un travail de recherche et de documentation, ce sont des pièces qui ont vocation à enrichir nos sites patrimoniaux comme les musées », s'est réjoui, le ministre d'Etat Ouédraogo. Il a rassuré les archéologues de son engagement à trouver des solutions aux difficultés soulevées, liées notamment à la sécurisation du site, à l'amélioration des conditions de recherche et d'apprentissage des archéologues et des étudiants...