Afrique du Nord: Dialogue des Parlements arabes sur la Déclaration de Pékin - Le rôle de la femme dans le système législatif en Algérie salué

ALGER — Les représentants du Conseil de la nation au "Dialogue des Parlements arabes sur la révision régionale de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, 30 ans après", dont les travaux ont débuté, mercredi à Amman (Jordanie), ont mis en avant la place de la femme dans le système législatif et son apport dans l'édification de l'Algérie nouvelle, indique un communiqué du Conseil.

La vice-présidente du Conseil de la Nation, Nadjia Ouadjdi Damerdji, a affirmé lors de la première séance du Dialogue que "la nouvelle Constitution a prouvé l'engagement de l'Etat vis-à-vis de la femme algérienne afin de l'inclure davantage dans la pratique politique, le développement économique et la construction de la nouvelle Algérie dont les bases ont été jetées par le Président Abdelmadjid Tebboune".

Dans son intervention évoquant les modifications législatives concernant l'égalité des deux sexes dans la Constitution, Madame Damerdji a appelé à "prêter attention au dangereux déclin de la situation de la femme et de la famille en Palestine occupée et à oeuvrer à protéger les Palestiniennes et défendre leur droit absolu à la vie et à la liberté en sus de vivre avec dignité dans leur Etat libre avec Al-Qods comme capitale".

De son côté, le membre du Conseil de la nation, Abdelkarim Boughalem a prononcé une allocution lors de la deuxième séance, dans laquelle il a passé en revue "le cadre institutionnel des acquis de la femme travailleuse algérienne".

%

Son intervention a, aussi, porté sur "les statistiques qui démontrent la large participation des femmes algériennes dans les différents secteurs du travail notamment l'Education, la Santé et la Justice, en application des dispositions de la Constitution et des différentes lois et législations qui ont oeuvré pour faciliter l'accès de la femme au monde du travail et aux postes de responsabilité et de leadership dans un environnement de travail sûr, en particulier dans le domaine de l'investissement et des start-up, et ce, dans le cadre de l'ouverture à l'investissement que connaît l'Algérie sous la supervision et les orientations du président de la République", note le communiqué.

Pour rappel, "le Dialogue des Parlements arabes sur la révision régionale de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin, 30 ans après", organisé par la Commission onusienne économique et sociale pour l'Asie occidentale, en collaboration avec la Ligue arabe et ONU Femmes, s'inscrit dans le cadre des "préparatifs de la célébration, l'année prochaine, du 30e anniversaire de l'adoption, par les Etats du monde, de la Déclaration et du Programme d'action de Pékin (septembre 1995).

Ce Dialogue réunit les parlementaires arabes en vue de contribuer à l'évaluation des acquis des pays arabes en matière d'égalité des sexes, et proposer les solutions idoines pour surmonter les obstacles entravant l'autonomisation entière de la femme et le renforcement de son rôle dans la société, la politique, l'économie et la prise de décision, a conclu le communiqué.