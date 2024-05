Algérie: Bibi Triki met en avant depuis Genève les efforts du pays en matière de généralisation des TIC

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki a mis en avant, mercredi depuis Genève (Suisse), les efforts de l'Algérie visant à généraliser les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour réduire la fracture numérique et offrir des services de haute qualité, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de sa participation à une table ronde ministérielle organisée dans le cadre des travaux du Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), tenus à Genève, sur les principales réalisations en matière de développement de la société de l'information au niveau mondial, M. Bibi Triki a rappelé l'engagement de l'Algérie à "construire une société d'information fondée sur les TIC dans le cadre de ses efforts visant à réaliser le développement durable et l'inclusion sociale".

A ce propos, il a souligné les efforts consentis en matière de généralisation des TIC à l'effet de "créer un écosystème numérique dynamique et à rendre ces technologies accessibles à tous les citoyens afin de réduire la fracture numérique et d'offrir des services de qualité".

Le ministre a en outre indiqué que l'Algérie "s'est attelée à développer les réseaux de télécommunications et à travers une dynamique à même d'accélérer la transition vers l'économie numérique pour s'adapter à l'évolution survenue en la matière".

Et d'ajouter que les projets réalisés "ont permis à 80% des citoyens algériens d'accéder régulièrement à internet haut débit via différentes technologies en mobilisant d'importants investissements, vu la grande superficie de l'Algérie et la nécessité de permettre à tous ses citoyens de bénéficier, sans exclusion, de la même qualité de services".