Ile Maurice: Vishal Shibchurn agressé par un détenu

En détention préventive à la New Wing Prison à Beau-Bassin, Vishal Shibchurn aurait été agressé par un détenu après un accrochage dans les toilettes. L'incident a eu lieu samedi après-midi. Blessé à la bouche, Vishal Shibchurn a été transporté à l'hôpital de Rose-Belle. Il est admis au Prison Ward de l'établissement. Le cas a été référé à la police de Barkly.

Le chef inspecteur Rajesh Moorghen et ses hommes se sont rendus à son chevet lundi pour recueillir sa version des faits. Mais comme Vishal Shibchurn dormait et sur recommandation de son médecin traitant, ils n'ont pas pu l'interroger. L'exercice se fera ultérieurement une fois qu'il sera rétabli. Selon un gardien de prison qui a donné une déposition à la police, Vishal Shibchurn lui a relaté que le détenu Résidu l'aurait agressé. Ce dernier est en détention préventive dans le cadre du meurtre de Said Fakeermahamode à Plaine-Verte, qui avait été séquestré et drogué. Il devra être interrogé sur l'incident.

Rappelons que Vishal Shibchurn est lui-même en détention préventive pour agression et séquestration sur Patricia Amandine, 57 ans, une habitante de St-Hubert, et son oncle d'une soixantaine d'années. Par ailleurs, un détenu de la New Wing Prison a été hospitalisé à Rose-Belle mardi après avoir été agressé par un prisonnier avec une arme artisanale. Il a été blessé au visage et à l'abdomen.