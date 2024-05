Ile Maurice: Yogida Sawmynaden jugé non coupable

C'est en ce jeudi 30 mai que le jugement dans le procès intenté au député et ancien ministre Yogida Sawmynaden dans l'affaire constituency clerk a été prononcé par la magistrate Anusha Rawoah de la cour intermédiaire.

Il faisait face à deux accusations formelles de forgery of private writing et making use of forged private writing. Dans le jugement, la magistrate a estimé qu'il y avait des incohérences dans la version de Simla Kistnen. «Her testimony cannot be believed and her version saying she did not have any dialogue with accused cannot stand.» Elle note en outre la présence de Simla Kistnen à des réunions organisées par Yogida Sawmynaden et sa visite au Citizens' Advice Bureau où l'accusé recevait des mandants.

De citer le jour où Soopramanien Kistnen était porté disparu et le nombre d'appels effectués par le ministre d'alors à Simla Kistnen. «Elle dit qu'elle n'a jamais parlé à l'accusé. Sa version est entachée de doutes», poursuit la magistrate Anusha Rawoah. Elle est d'avis que Simla Kistnen n'a pas déposé de manière claire et cohérente s'agissant de la façon dont elle aurait appris qu'elle était employée comme constituency clerk. Autre élément retenu : ses aveux selon lesquels elle a menti dans son affidavit déposé devant la Cour suprême. «Her version is riddled with inconsistencies and her unexplained shortcomings when taken as a whole, affect her credibility. She did not strike me as a witness of truth. Prosecution has not established a prima facie case against accused», observe la magistrate.

De ce fait, l'accusation formelle de forgery in private writing contre Yogida Sawmynaden a été rayée. La deuxième accusation de making use of forged private writing ne tient pas la route non plus selon la magistrate, qui lui accorde le bénéfice du doute.