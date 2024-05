Afrique: Gitex Africa - Une participation de CFC sous le signe de l'innovation financière et technologique

Marrakech — Casablanca Finance City (CFC) s'inscrit, à travers sa participation à l'édition de cette année du Gitex Africa, dans une dynamique d'innovation financière et technologique, a affirmé, mercredi à Marrakech, la Directrice générale adjointe de CFC, Lamia Merzouki.

"Notre participation au GITEX répond à une double logique, la première c'est que CFC s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'innovation financière et veut être un centre financier à l'avant-garde de tout ce qui se passe au niveau financier, dont forcément la technologie qui va avec", a souligné Mme Merzouki dans une déclaration à la MAP en marge d'une visite du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, au stand du CFC.

Le GITEX est aussi un rendez-vous privilégié pour rencontrer les entreprises Tech qui souhaitent mettre en place leur hub à Casablanca, a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué, dans ce sens, que Casablanca Finance City, en partenariat avec le Conseil de la région Casablanca-Settat, a lancé un programme ambitieux visant à faire rayonner le CFC et la région sur le plan international à travers la mise en place d'un institut de formation de la finance en Afrique.

Pour la Fintech, CFC a entamé l'initiative "Africa Innovation Lab", un programme d'accélération de startups à travers lequel les meilleures startups africaines ont été sélectionnées dans la perspective de les accompagner aux niveaux technique et financier, a-t-elle ajouté.

%

Pour sa part, M. Maâzouz a salué les initiatives de CFC en tant que "première place financière du continent Africain", soulignant que la région de Casablanca-Settat, de par son statut de principal actionnaire de CFC, est pleinement investie dans ces initiatives en faveur des jeunes créateurs de valeur.

"Les jeunes qui ont créé ces startups sont sur des niches très valorisantes qui règlent des problèmes pour les entreprises et les individus", à travers l'intégration financière du citoyen mais aussi la résolution de plusieurs problèmes pour les entreprises, a ajouté M. Maâzouz.

Reconnue comme la première place financière en Afrique et partenaire des plus grands centres financiers internationaux, CFC a réussi à constituer une forte communauté de membres composée d'entreprises financières, de sièges régionaux de multinationales, de prestataires de services et de holdings.

Le Gitex Africa, avec plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, est un carrefour majeur favorisant les échanges sur les dernières avancées technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la santé et de la cybersécurité.