Afrique: Gitex Africa - CFC se positionne à l'avant-garde des méga-tendances de la finance (Mme Merzouki)

Marrakech — Casablanca Finance City (CFC), reconnue comme la première place africaine, se positionne à l'avant-garde des méga-tendances de la finance du futur, a affirmé, la Directrice générale adjointe de CFC, Lamia Merzouki.

"Il y a aujourd'hui plusieurs méga-tendances qui marquent la finance, notamment l'innovation technologique avec l'intelligence artificielle, la blockchain et la Big Data", a expliqué Mme Merzouki, dans une interview accordée à la MAP, en marge de Gitex Africa, organisée du 29 au 31 mai à Marrakech.

Il s'agit également du comportement des consommateurs qui change, notamment dans le secteur financier, avec une nouvelle génération qui est beaucoup plus exigeante en termes de personnalisation et de transparence, a relevé Mme Merzouki, notant que cette tendance pousse les banques et les entreprises financières à innover.

"La troisième tendance est la durabilité", a fait remarquer la Directrice générale adjointe de CFC, estimant que la finance de demain ne peut être que "verte et durable".

Ainsi, la participation de CFC au Gitex Africa pour cette deuxième édition de GITEX Africa s'inscrit dans une dynamique avant-gardiste d'innovation financière, a fait savoir Mme Merzouki, notant que cette manifestation offre une occasion de rencontrer les entreprises technologiques qui souhaitent s'installer à CFC pour s'adresser à l'Afrique à partir de Casablanca.

"Nous avons, au sein de notre communauté, des entreprises qui sont à la fois dans le développement durable et dans la technologique", a-t-elle précisé, citant à titre d'exemple de grandes fintechs comme Mastercard et Visa, des entreprises technologiques comme Deloitte Cyber, qui a mis en place son hub de cybersécurité à Casablanca, l'un de ses cinq plus grands hubs pour l'Afrique et le Boston Consulting Group X (BCGX), qui a mis en place une équipe de près de 300 data scientists.

%

Et de noter que pour renforcer cette dynamique, CFC a lancé le Africa Innovation Lab en partenariat avec la région Casablanca-Settat, dans l'objectif d'appuyer et accompagner des startups dans l'innovation financière.

"On sélectionne les meilleures fintechs africaines pour les accompagner, les mettre en contact avec des acteurs pertinents et les écosystèmes fintech", a souligné Mme Merzouki, ajoutant que CFC a eu déjà une première génération de startups accompagnées.