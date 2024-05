Madagascar/Comores: Mondial 2026 - Moins de la moitié des Barea à l'entraînement

Une partie de l'équipe a débuté, hier, le rassemblement à Johannesburg. Le groupe ne sera au grand complet que le 4 juin, en vue des matchs contre les Comores et le Mali.

En huit vagues. Douze joueurs sont arrivés à Johannesburg samedi, en vue des matchs contre les Comores et le Mali, respectivement le 7 et le 11 juin, au First National Bank Stadium en Afrique du Sud. La délégation est hébergée à l'hôtel Southern Sun Sandton, en plein centre de la capitale sud-africaine, à vingt minutes du stade d'entraînement.

Ils ont effectué leur première séance d'entraînement, hier après-midi, au Wits Sturrock Park. «Les joueurs venant d'Europe sont encore fatigués après onze heures de vol. La récupération est aussi à gérer. Nous avons consacré la matinée à la distribution des équipements d'entraînement... Nous avons testé leur condition physique car certains n'ont pas joué depuis une ou deux semaines. Nous avons ensuite démarré le travail technico-tactique», confie le coach Romuald Rakotondrabe.

Six joueurs dont quatre locaux et deux expatriés se sont envolés pour l'Afrique du Sud, samedi après-midi. Les locaux sont, entre autres, le portier de l'Elgeco Plus, Zakanirina «Nina» Rakotoasimbola, le défenseur de l'AS Fanalamanga, Rado Niaina Rabemanantsoa, le milieu de Disciples FC, Andy Rakotondrajoa, et son coéquipier, l'attaquant, Tendry Randrianarijaona. Deux expatriés ont pris le même avion qu'eux, en l'occurrence l'attaquant de l'Al-Kawkab en Arabie Saoudite, Carolus Randriamahitsinoro, et le central de l'AS Budoni en Italie, Louis Démoleon.

%

Au compte-gouttes

Six joueurs d'Europe ont débarqué à Johannesburg, samedi après-midi, à savoir le gardien de but, Teva Gardies (Paris FC-France), les trois défenseurs, Sandro Tremoulet (RFC Seraing-Belgique), Fortun Safidy Titouan (FC Nantes-France) et Nomena Andriantiana (FC Aubagne-France), ainsi que l'attaquant, Julien Pontgerard (AS Brestois-France). Deux milieux, Ibrahim Amada (Ratchaburi FC-Thaïlande) et Clément Couturier (FC Swift Hesperange-Luxembourg) devaient arriver, hier soir.

« Certains vont encore jouer des matchs et rejoindront le groupe ultérieurement», confie le sélectionneur. Les éléments de l'AJ Auxerre, Rayan Raveloson et Laiton Sony Patrick, arriveront le 31 mai. Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC-Égypte) rejoindra le groupe le 2 juin, Loïc Lapoussin (St Gilloise-Belgique) et Hakim Abdallah (Dinamo de Bucarest-Roumanie) le 3 et les joueurs de La Réunion, le 4 juin, quatre jours avant le premier match. «Ces joueurs joueront encore le 2 juin et ne seront libérés que le 3, début de la fenêtre Fifa», explique le coach Rôrô. L'acclimatation est très importante parce qu'à Johannesburg, il fait plus froid qu'à Madagascar, en Europe et en Afrique du Nord.