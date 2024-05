Madagascar: Rallye motul V - Quatre éditions résumées en une

Le club FMMSAM organisera, les 8 et 9 juin, la cinquième édition du Rallye Motul. Celui-ci compte pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes, saison 2024.

C'est parti pour une nouvelle saison de cinq manches. Comme chaque année, le Rallye Motul démarre la saison. La première manche du championnat de Madagascar des rallyes se tiendra, les 8 et 9 juin, sur deux axes différents aux alentours de la capitale. Dix épreuves spéciales, dont huit différentes, en tout longues de 122,9 km, seront au menu des concurrents durant ces deux jours.

Six épreuves spéciales figurent dans l'itinéraire de la première étape de samedi et quatre autres pour la deuxième étape de dimanche. La distance à parcourir totalisera 300 km, avec les liaisons longues de 178 km.

« Les épreuves spéciales de samedi, déjà empruntées lors des deux premières éditions du Rallye Motul, se disputeront sur la route nationale 2, et les spéciales de dimanche figuraient auparavant dans les itinéraires des troisième et quatrième éditions sur la RN4 », souligne Robbi Ratahina, président du club organisateur FMMSAM, lors de la conférence de presse et la réunion d'information du samedi au Sodiama à Ankorondrano.

Le club organisateur alignera au moins cinq équipages, dont Juan Rakotojohary, multiple champion de Madagascar de slalom et course de côte. Tovonen Jr. en sera à sa première participation en tant que concurrent après avoir conduit l'an passé la voiture ouvreuse. Les visites techniques et administratives auront lieu, le vendredi 7 juin, au Sodiama.

%

Démonstrations

Celles-ci seront suivies de la parade des voitures rallye des concurrents. Ils effectueront pour le public, le tour du Marais Masay. Des animations seront programmées durant cet événement dans l'enceinte de Sodiama. Il y aura des activités comme le karting, des démonstrations de voitures radiocommandées, de rallye virtuel sur simulateur...

La cérémonie de remise de trophées sera agrémentée par des démonstrations de sports de glisse et de danse avec Gasy Makua. Trente-cinq équipages sont attendus à ce rallye inaugural de la saison.

Parcours

Samedi 8 juin :

8:23 (ES1) Sambaina-Xt Mantasoa Lodge (12,7 km) 8:45 (ES2) Xt Mantasoa Lodge-Ambalamadinika (8,2 km) 9:49 (ES3) Talata Morokoay-Ambohinaorina (15,15 km) 12:09 (ES4) Ambohinaorina-Talata Morokoay (15,15 km) 13:37 (ES5) Ambalamadinika-Ambatomanga (8,2 km) 13:55 (ES6) Ambatomanga-Sambaina (12,7 km)

Dimanche 9 juin :

7:58 (ES7) Xt Andranovaky 1-Ambohimasina (12,7 km) 9:28 (ES8) Ambohimasina 1-Xt Andranovaky (12,7 km) 11:13 (ES9) Xt Andranovaky 1-Ambohimasina (12,7 km) 12:43 (ES10) Ambohimasina 1-Xt Andranovaky (12,7 km)