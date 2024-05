Madagascar: Bollywood Glam Night - Arjun, l'artiste surprise de la soirée, enfin dévoilé

Comme convenu, le nom de l'artiste surprise qui sera à la soirée Bollywood Glam Night qui aura lieu le 22 juin prochain au Novotel Convention Hôtel and Spa a été annoncé cette semaine. Il s'agit d'Arjun, un beau chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique, signé par la plus grande maison de disques indienne, T-Series.

Une star internationale d'envergure

Son premier single, « I'll be waiting - Kabhi Jo Baadal », en featuring avec un autre célèbre chanteur indien, Arijit Singh, a été vu plus de 88 millions de fois, se classant en première position dans le classement iTunes Inde, tout en passant plus de 40 semaines dans le classement des téléchargements asiatiques de la BBC au Royaume-Uni. Sa popularité est considérable sur les réseaux sociaux puisqu'il est suivi par 1,5 million de fans sur Facebook, 560 000 followers sur Instagram, 100 000 followers sur Twitter et 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify.

Arjun possède par ailleurs, une base de fans internationale énorme. Il a eu l'occasion de se produire devant des foules allant jusqu'à 200 000 personnes dans plus de 25 pays de tous les continents, notamment en Europe, aux États-Unis et au Canada, dans les pays d'Orient et les pays asiatiques, en Afrique et dans l'Océan Indien jusqu'en Océanie (en Australie et aux Fidji, entre autres). Ce sera donc au tour de Madagascar cette fois-ci de recevoir cette star d'envergure.

Un acteur à succès

L'artiste qui est aussi acteur, a également produit et chanté des chansons pour des films indiens tels que Vanakkam Chennai, Biriyani, Valeba Raja et le film à succès Bollywood Creature 3D. « Suit », la chanson qu'il interprète avec Guru Randhawa en 2017, une chanson qui figure dans la bande originale du film Bollywood Creature 3D, compte 530 millions de vues et remporte le prix de la chanson de l'année aux PTC Punjabi Film Awards en Inde.

Arjun a par ailleurs déjà eu l'opportunité de jouer aux côté de stars américaines et britanniques (Chris Brown, Tyga, Professor Green, Conor Maynard), à part les comédiens Bollywood (Arijit Singh, Kanika Kapoor) et du sud de l'Inde (Anirudh Ravichander, Yuvan Shankar Raja).

Il sera donc, pour la première fois, à Madagascar le 22 Juin prochain au Novotel pour un show en live et interprétera ses titres afin de rendre cette soirée inoubliable. Grâce à sa prestation, Arjun compte ouvrir la voie aux autres stars Bollywood et internationales pour les inciter à venir performer à Madagascar. Un objectif qui rejoint celui de l'agence Ami Vision Madagascar, organisatrice de la soirée.

Des séjours à Dubaï à gagner

Grâce à une collaboration avec Ami Vision Travel, un tirage au sort sur les billets sera effectué à la fin de la soirée. Deux heureux gagnants auront l'opportunité de remporter un package de luxe pour deux personnes, chacun à Dubaï, comportant le prix du vol, l'hébergement avec petit-déjeuner compris dans un hôtel 4 étoiles et des activités touristiques telles que du jet-ski, des dîners sous les étoiles et tant d'autres. Les billets pour la soirée sont déjà disponibles sur la plateforme de billetterie ticketplace.io ou dans les points de vente Mass'in.