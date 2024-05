Madagascar: MNDPT - Possibles sanctions pour les opérateurs qui ne baissent pas les tarifs d'Internet

Priorité aux utilisateurs. Le ministère du Développement numérique des Postes et des Télécommunications (MNDPT) privilégie les intérêts des usagers aussi bien professionnels que particuliers dans le secteur des télécommunications.

Raison pour laquelle, ce département fait preuve de fermeté, dans l'application des dispositions réglementaires et des mesures prises, notamment dans le domaine de l'Internet dont la facilitation de l'accessibilité figure parmi les défis à relever.

Anomalie

Le MNDPT s'attelle actuellement à prendre des dispositions tenant vers la réduction des coûts d'Internet. On rappelle qu'en novembre dernier, le gouvernement a adopté un décret fixant un prix plancher de 0,96 dollar le gigaoctet d'internet mobile. Une disposition qui visait principalement l'utilisation des réseaux sociaux, mais qui, au final, et contrairement à ce qui était convenu, a été appliquée, aux gros volumes de consommation ; avec ce que cela a supposé de hausse des tarifs.

Une anomalie qui a incité le gouvernement à lever le prix plancher en supprimant le décret, un mois après sa mise en vigueur. Une décision qui a été accueillie favorablement par les utilisateurs, puisqu'elle était censée réduire les tarifs de connexion. Ce qui n'a, malheureusement pas, été le cas puisque les opérateurs n'ont pas réduit les prix.

%

Face à cette situation et pour remettre les choses dans leur contexte, le MNDPT envisage de prendre des mesures pour sanctionner les opérateurs, si ces derniers ne baissent pas les tarifs d'Internet.

Parmi ces mesures qu'il a annoncées avant-hier, en marge de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, le ministre Tahina Razafindramalo a cité, entre autres dispositions, la mise en place d'un prix plafond ou encore l'application de pénalités à l'encontre des opérateurs qui ne se décident pas à réviser leur prix à la baisse. Des mesures qui auront, en tout cas, le mérite de réaliser l'objectif de baisse des prix tant souhaitée par les utilisateurs.

Vision

Sur ce point, d'ailleurs, le ministre Tahina Razafindramalo a rappelé que l'objectif est de mettre en place un coût raisonnable aussi bien pour les opérateurs en télécommunications que pour les usagers.

« Notre principale mission est de veiller aux intérêts des citoyens et de préserver leur pouvoir d'achat », a-t-il indiqué La célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société d'information était également l'occasion a pour le ministre de rappeler que la vision du président de la République Andry Rajoelina de faire du numérique un moteur d'inclusion mais également de croissance pour l'ensemble de la population malgache.

C'est d'ailleurs dans cette perspective que le MNDPT a mis en oeuvre le Plan Stratégique du Numérique 2023-2028 qui découle du programme Général de l'Etat et qui démontre la volonté des autorités de parvenir à un développement d'un numérique à la fois ambitieux et structuré. Et ce, avec des avancées et des résultats positifs palpables comme la libéralisation historique des télécommunications marquée notamment par l'octroi de la licence globale à un autre opérateur.

Le ministère a également instauré le principe de la neutralité du net qui constitue la clé pour le développement d'un internet plus juste et qui garantit aux citoyens un accès équitable aux informations publiées sur internet. Enfin, et non des moindres, le MNDPT n'a jamais cessé de prendre des initiatives pour réduire le coût d'internet mobile permettant aux familles d'accéder à l'information, à l'éducation et aux services publics en ligne à des prix abordables. Il reste maintenant à rendre plus accessibles les appareils et terminaux connectés.

Un autre défi