Madagascar: Soirée nostalgique - Neuf artistes interprètent la musique américaine

Une touche nostalgique. La 17e édition de la soirée Smooth Night se déroulera le 31 mai à l'hôtel Ibis Ankorondrano, à partir de 20h30. Mirado, Arison Vonjy, Steph Rambi, Mendryka, Kanto Tsiferana, Trio II G5, Nanie, Pathy Andréas et Yrinaf interprèteront les légendaires hits de Lionel Richie, Earth, Wind & Fire, Bruno Mars, Whitney Houston, Mariah Carey et Sade.

«Ça va être chaud musicalement. La soirée sera embellie par des interprétations des titres des années 90. Notre objectif est simple : passer un bon moment entre Soul, Jazz et RnB, avec des ballades intemporelles comme «Just the Way You Are» de Bruno Mars, «I Have Nothing» de Whitney Houston et bien d'autres. C'est un hommage à la musique black américaine. Nous avons choisi ces artistes car ils ont des voix adaptées à nos attentes et sont également très en vogue actuellement», souligne l'organisateur de Greenshop.

Les artistes ont terminé leurs répétitions hier à l'Ivenco Ankorondrano. «Notre objectif avec Smooth Night est d'organiser un festival dans un hôtel de luxe en province, puis de nous étendre progressivement à l'international. Nous travaillerons sur ces projets pas à pas pour les concrétiser. L'idée est de créer un événement dans un lieu de qualité, avec un cadre enchanteur, une délicieuse cuisine et une ambiance conviviale, rassemblant des personnes passionnées par la musique. C'est un moment de partage unique. En outre, la musique présentée lors de Smooth Night est d'un niveau exceptionnel, avec un travail considérable en amont avant la présentation sur scène», conclut-il.