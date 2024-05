Madagascar: Bollywood Glam Night - La star indienne Arjun bientôt au pays

Arjun, l'artiste indien, débarquera à Madagascar le 22 juin lors de la soirée Bollywood Glam Night au Novotel Ivandry. Il sera accompagné de l'artiste malgache Gaei ainsi que d'autres artistes étrangers lors de la soirée.

Le nom de la star indienne dévoilé. La soirée indienne "Bollywood Glam Night", qui se déroulera le 22 juin au Novotel Ivandry, promet d'être spectaculaire avec comme invité vedette Arjun, célèbre chanteur, auteur-compositeur et producteur indien. L'annonce a été faite hier par l'organisatrice et fondatrice d'Ami Vision, Amina Ghivalla, lors d'un appel téléphonique. Le compte à rebours est lancé pour cet événement inédit qui mettra à l'honneur la culture et le glamour de Bollywood.

Arjun, signé par la plus grande maison de disques indienne, T-Series, fera ses débuts à Madagascar lors de cette soirée.

« Arjun sera à Madagascar pour la première fois le 22 juin. Il interprétera ses titres comme "Can't forget you", "Suit" et autres pour rendre cette soirée inoubliable. Arjun ouvrira ainsi la voie à d'autres stars de Bollywood et internationales à venir se produire à Madagascar. C'est l'objectif de l'agence Ami Vision », souligne Amina Ghivalla. Le Gala Dinner Bollywood Glam Night ne se contentera pas d'une seule prestation. DJ Harpz d'Inde et le Krumania Dance Group, une troupe de danse renommée de l'île Maurice, seront également présents pour animer la soirée. Gaei, l'artiste malgache, sera aussi de la partie, apportant une touche locale à l'événement.

Renom international

Arjun, avec une base de fans véritablement internationale, est connu pour ses collaborations avec des artistes de renommée mondiale. Son premier single publié sur la chaîne T-Series, « I'll Be Waiting - Kabhi Jo Baadal », en featuring avec Arijit Singh, a cumulé plus de quatre-vingts millions de vues et s'est classé en première position sur iTunes Inde, restant plus de quarante semaines dans le classement des téléchargements asiatiques de la BBC au Royaume-Uni.

Il possède également une forte présence sur les réseaux sociaux, avec 1,5 million de fans sur Facebook, 560 000 followers sur Twitter et 2 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Ce n'est pas tout, la soirée promet d'être excitante avec un tirage au sort organisé par Ami Vision, en collaboration avec Ami Vision Travel. Tous les détenteurs de billets auront la chance de remporter un package de luxe pour deux personnes à Dubaï, comprenant un vol aller-retour, un hébergement de quatre étoiles pour quatre jours et trois nuits, ainsi que des activités touristiques. « Nous espérons que ce concept ouvrira d'autres ponts pour d'autres artistes et événements similaires à Madagascar », conclut Amina Ghivalla.