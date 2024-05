Cote d'Ivoire: Transports aériens - L'Aéroport Félix Houphouet Boigny d'Abidjan certifié en matière de gestion de carbone

L'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan est désormais parmi les 51 aéroports du monde ayant atteint le niveau 4+ (Transition) du programme Airport Carbon Accreditation (Aca). C’est l’information du communiqué de l’Aéria reçu par fratmat.info, le 29 mai 2024.

Selon cette source gouvernementale, cet aéroport devient ainsi le premier d’Afrique à atteindre ce niveau grâce à sa réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, la direction de l'aéroport a mené plusieurs actions et initiatives portant sur les émissions directes et indirectes. Notamment de la réduction de la consommation de carburant des véhicules, d'électricité due au fonctionnement de la climatisation, d'électricité liée au fonctionnement de l'éclairage, par l’utilisation d’énergie propre, d'électricité et de la réduction du temps du cycle LTO (Landing and Take Off).

En outre, cet aéroport international a développé « Soil.is », un projet novateur de gestion et de restauration des sols permettant la séquestration naturelle de carbone sur son foncier. Cependant, l’une de ses principales priorités, est de réduire l'impact des effets liés au changement climatique et piloter la transition vers le Net Zero Carbone à l’horizon 2050.

L’accréditation au niveau 4+ a permis à l’aéroport d’Abidjan d’obtenir une réduction absolue de 850 tonnes de CO₂ sur ses émissions des scopes 1 et 2 par rapport à l’année de référence. Approuvée par le Conseil international des aéroports (Aci), cette accréditation a permis d’éviter 16 150 tonnes d’émission de CO₂ depuis son adhésion au programme ACA en 2014. A ce jour, cette structure a compensé plus de 29 000 tonnes de CO₂ à travers des mécanismes reconnus au niveau international.

La Direction générale de l’Aeria avec à sa tête monsieur Aka Manouan félicite chaleureusement tous les acteurs dont l’implication a été déterminante dans l’obtention dudit certificat. Pour ce challenge réussi, a reçu les félicitations de plusieurs personnalités et structures. Notamment, celles de M. Olivier Jankovec, Dg Aci Europe ; de M. Ali Tounsi, Secrétaire général Aci Afrique et de l’Airport Carbon Accreditation. Pour rappel, c’est en 2015, qu’elle a rejoint le programme ACA et a été le premier aéroport neutre en carbone sur le continent, en atteignant le niveau de neutralité 3+ en 2017.

Des sources officielles ivoiriennes indiquent qu’ en 2023, l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a enregistré son trafic le plus élevé depuis 2019 malgré les crises affectant l’industrie aérienne, notamment la pandémie de Covid-19 et les fluctuations des prix des carburants. Avec 2,3 millions de passagers contre 2,09 millions en 2022, le trafic a augmenté de 11,5%, selon les chiffres du ministère de l’Économie relayés par la presse ivoirienne. Cette performance dépasse également les 2,2 millions de passagers enregistrés en 2019, mais reste en deçà du pic de 2017, qui était de 2,6 millions de passagers. Au total, 24 compagnies aériennes ont desservi le pays.