Madagascar: Bilan de la FIM 2024 - Des partenariats commerciaux signés

Une rencontre d'affaires s'est tenue jeudi entre des entreprises malgaches et leurs homologues de l'océan Indien. Plusieurs partenariats commerciaux ont été conclus et renforcés avec des entreprises mahoraises, réunionnaises et bordelaises.

Succès

Plusieurs entreprises malgaches ont réussi à développer leur réseau avec des sociétés de Mayotte, de La Réunion et de Bordeaux. En effet, une trentaine d'entreprises de ces régions étaient présentes à la Foire Internationale de Madagascar la semaine dernière pour prospecter, mais aussi pour approfondir les relations commerciales avec leurs homologues malgaches.

Ces rencontres d'affaires se sont déroulées dans une atmosphère conviviale et propice aux échanges, organisées par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar (CCIFM). Les organisateurs affirment que plusieurs partenariats économiques et commerciaux ont émergé à la suite de ces rencontres.

Ces discussions entre entreprises, en plus de traiter des sujets d'intérêt commun, s'étendent également vers des horizons plus vastes. C'est ce sur quoi Johanne Raharinosy, présidente de la CCIFM, a insisté lors de ces rencontres d'affaires. Elles s'inscrivent dans une perspective régionale, souligne-t-elle. Et elle ajoute que l'objectif de cette rencontre est de favoriser les relations commerciales et d'encourager les entreprises à développer leurs activités à l'échelle régionale et internationale.

%

Stratégiques

Les délégations d'entreprises sont composées d'établissements spécialisés dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la logistique, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que bien d'autres filières porteuses dans ces régions.

La Grande Île offre de nombreuses opportunités. Pour les entreprises étrangères présentes à la FIM, le pays est incontournable dans la mesure où elles envisagent d'externaliser leurs services. C'est pourquoi ont été engagées des discussions sur l'intérêt de nouer des partenariats régionaux. Ces entreprises ont par ailleurs une solide expérience en matière d'externalisation des services et de coopération économique régionale. La Grande Île possède, quant à elle, des atouts considérables en termes de diversité des secteurs d'activité et de produits d'exportation.

Les entreprises réunionnaises, conduites par le Club Export Réunion, ont déjà effectué plusieurs visites dans la Grande Île. Les opérateurs économiques réunionnais sont allés à la rencontre des entrepreneurs malgaches lors de rencontres B2B. De solides partenariats ont d'ailleurs été établis l'année dernière avec ces opérateurs économiques réunionnais.