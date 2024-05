Madagascar: Descente dans des bureaux de vote

Dama Arsène Andrianarisedo. La CENI est fin-prête pour le scrutin législatif après la formation des membres des 120 Sections de Recensement Matériel des Votes (SRMV) et des membres des 28 124 bureaux de vote répartis dans la Grande Ile.

Le président de la CENI, Dama Arsène Andrianarisedo a accompli son devoir de citoyen, hier, en allant voter pour les législatives. Il a également mis à profit la journée d'hier en visitant des bureaux de vote se penchant notamment sur la méthode de travail des membres des bureaux de vote. Cette descente a porté, entre autres, sur le secret du scrutin. Il était accompagné à cette occasion par des membres de la communauté internationale. Il était aussi exigeant quant au respect du choix du peuple. Tout en invitant les observateurs nationaux et internationaux ainsi que les délégués des candidats à réaliser leur travail dans le strict respect des lois.

Commissions électorales

Faut-il rappeler qu'avant-hier, Takaku Yoshiki, le Chargé d'Affaires ad interim de l'ambassade du Japon, en présence du président de la CENI et de représentants des six Commissions Electorales Provinciales (CEP), a annoncé la remise officielle de six véhicules supplémentaires à la CENI par le gouvernement japonais. Cette allocation de véhicules intervient dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives en mai et des élections communales prévues pour novembre de cette année.

%

Matériel

Lors de son discours, le Chargé d'Affaires ad intérim a souligné l'engagement continu du Japon envers la promotion de la démocratie à Madagascar. Il a rappelé que l'ambassade du Japon avait répondu favorablement à la demande d'appui de la CENI en matière de matériel roulant, démontrant ainsi la solidarité et l'amitié profonde entre le Japon et Madagascar. Cette assistance, d'une valeur de 4 500 000 000 d'ariary, a permis à la CENI d'acquérir initialement 10 véhicules 4x4 et 148 motos, essentiels pour la logistique électorale et la mise en oeuvre des différentes opérations électorales.

Couverture

Selon le président de la CENI, ces six véhicules supplémentaires remis avant-hier, par le Japon seront répartis au niveau des six CEP de Madagascar et utilisés à bon escient pour l'acheminement des plis électoraux, contribuant ainsi à assurer une couverture équitable pour les prochaines élections à venir.

Le Chargé d'Affaires ad interim a exprimé sa confiance dans la capacité de la CENI à utiliser efficacement ces véhicules pour garantir des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous. Il a également réaffirmé l'engagement du Japon à soutenir Madagascar dans ses efforts pour consolider la démocratie et organiser des élections libres et équitables, reflétant ainsi la volonté du peuple malgache.