Algérie: El Bayadh - Lancement de la manifestation séculaire 'Rekb Sidi Cheikh'

EL BAYADH — La manifestation séculaire de la Waâda ou Rekb de Sidi Cheikh a débuté mercredi à Labiod Sidi Cheikh (El Bayadh), en présence d'une foule nombreuse.

Le lancement de cette manifestation a été supervisé par le wali d'El-Bayadh, Noureddine Belaribi, accompagné du wali délégué de Labiod Sidi Cheikh Moueden Abd Rabi, en présence des autorités civiles et militaires et des cheikhs de la zaouia Cheikhia, à leur tête le Cheikh de la zaouia El Hadj Larbi Al Sidi-Cheikh, qui accueille cet événement annuel, classé au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco depuis 2013.

Cette Waâda, qui dure trois jours, comprend la tenue d'une exposition historique et culturelle du patrimoine de la région au Centre culturel islamique, organisée par l'association Sidi Cheikh pour le patrimoine et l'Histoire, en coordination avec le Centre culturel islamique, la Zaouia Cheikhia et les autorités locales.

Par ailleurs, cet événement est marqué par des représentations des équipes équestres traditionnelles de fantasia connues sous le nom de "El Aalfa", et ce au niveau de la place "Al-Farra'a" mitoyenne à la Zaouia Cheikhia au milieu de salves de "baroud" accompagnées de récitations de poèmes du Melhoune.

Cet événement séculaire se caractérise également par la lecture collective et intégrale du Saint Coran (selka) au niveau de la Zaouia ainsi que la déclamation du poème "Yakouta" composé par Le "Wali salih" Sidi Cheikh.

En outre, cette Waâda annuelle est une occasion de rencontre pour les visiteurs, de partage et d'hospitalité.

Il est considéré comme l'une des figures emblématiques de la région et fondateur de la Tariqa soufi "cheikhia", dont le siège est situé à Labiod Sidi Cheikh, en plus de son statut comme l'un des symboles du djihad et de la résistance populaire contre l'occupation espagnole de la région d'Oran aux 16e et 17e siècles.